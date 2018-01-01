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برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى المحترم

واشراف السيد رئيس الجامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور صادق محمد الهماش المحترم

تقيم كلية الطب / الجامعة المستنصرية مؤتمرها العلمي الثالث عشر للفترة من 22 آذار ولغاية 23 آذار 2018

حيث ستكون نشاطات المؤتمر حول المحاور التالية :

1- مرض السكري واضطراب التمثيل الغذائي

2- أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

3- الطب الجزيئي

4- الطب القائم على الأدلة

5- التعليم الطبي

الهدف

يهدف المؤتمر الى تقديم أحدث البحوث العلمية في مختلف التخصصات الطبية للأرتقاء بهذه الجوانب من التطبيقات في العراق وتحقيق أعلى المستويات من البحث العلمي الرصين والمتقدم والذي يواكب التطورات العالمية .

توقيتات مهمة

أ‌. ١ كانون الثاني ٢٠١٨

موعد البدء بطلب المشاركة وتسليم البحوث. يجب تقديم نبذة عن البحث لا تقل عن صفحة واحدة مع السيرة الذاتية المختصرة لمن يلقي البحث .

ب‌. ١٥ شباط ٢٠١٨

آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة ونبذة عن البحث .

للمشاركة في المؤتمر والحصول على شهادة مشاركة دفع مبلغ 50000 ألف دينار الى سكرتارية المؤتمر في مكتب المعاون العلمي من تاريخ 2-1-2018 ولغاية 15-2-2018

وبمبلغ 60000 ألف دينار بعد تاريخ 15-2-2018 ولغاية 20-3-2018

وبمبلغ 75000 ألف دينار في يوم انعقاد المؤتمر 22-3-2018

ملاحظة : البحث المقبول في المؤتمر سينشر على موقع مجلة المستنصرية الطبية الذي تديره شركة Medknow العالمية وهو مفهرس ضمن مستودعات HINARI

وسيعتمد الحضور للمؤتمر ضمن نصاب ساعات التعليم الطبي المستمر

البريد الألكتروني للمؤتمر : mucom.sci.conf@gmail.com