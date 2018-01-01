تخرج اربعة افواج جديدة من الپیشمرگه‌ من مركز تدريب التحالف الدولي باربيل

اكملت قوة من پیشمرگه‌ “زيرڤاني”(قوات خاصة) دورة تدريب قتالية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان على يد مدربي التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

واشتركت في تلك التدريبات 500 مقاتل من أربعة أفواج، من السليمانية واربيل ودهوك وگرميان.

وقال المقدم كارميلو من مركز تدريب التحالف الدولي باربيل، في كملة له خلال مراسم احتفال نظمت الجمعة بمناسبة انتهاء الدورة التي استمرت شهرين، “أيها الضباط المحترمون وكما ترون وبكل فخر جنودكم اثبتوا في التدريبات المتنوعة انهم متفاعلون جدا للمزيد من التعلم والتطوير في المجال العسكري”.

وكانت اربعة افواج من قوات الپیشمرگه‌ قد تخرجت يوم الخميس في دورة للتدريب العسكري اقامتها قوات التحالف الدولي لهم في محافظة السليمانية.

وستتوزع تلك الافواج على محافظات اقليم كوردستان وادارة منطقة گرميان.

وقد سلم التحالف الدولي خلال المراسم شهادات التخرج للمقاتلين الذين اتموا الدورة وفق الجدول الزمني المقرر لها .

وشملت التدريبات التي تلقاها مقاتلوا الپیشمرگه‌ حرب الشوارع وعمليات إرساء الأمن في المناطق الواسعة والمفتوحة، الهندسة العسكرية، استخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمضادة للدبابات، المعلومات الاستخبارية في العمليات العسكرية، الإسعافات الأولية، والوقاية من الأسلحة الكيماوية .

ومن المقرر أن يكثف التحالف الدولي تنظيم الدورات التدريبية لقوات الپیشمرگه‌ خلال عام 2018.