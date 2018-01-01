تغريم رئيس وزراء أستراليا لعدم ارتداء سترة النجاة

بسبب عدم ارتداء سترة نجاة، بينما كان يسير بزورقه في ميناء سيدني، تم تغريم رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول 250 دولاراً أسترالياً (195 دولاراً أميركاً).

وكان تيرنبول يبحر بالقارب الصغير على بعد نحو 20 متراً من رصيف الميناء إلى أحد الشواطئ، عندما تم تصويره من قبل أحد المصورين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وظهرت الصورة في صحيفة «ذا أستراليان». وقال إنجوس ميتشيل رئيس قسم الخدمات البحرية للصحافيين إن السلامة عنصر أساسي في المياه، وسيتم تغريم رئيس الوزراء 250 دولاراً، كعقوبة بسبب عدم ارتداء سترة نجاة، بينما كان وحده على متن القارب.

وقال تيرنبول على موقع «فيسبوك» إنه تعلم من درسه، مضيفاً: «سوف أتأكد دائماً من أنني أرتدي سترة نجاة على متن زورقي، بغض النظر عن مدى قربي من الشاطئ، مثلما أفعل دائماً مع قارب الكاياك».

وأضاف أن «القوانين يمكن أن تبدو غالباً فنية للغاية، لكنها وضعت للحفاظ على سلامتنا ويتعين أن نلتزم بها».

يأتي فرض الغرامة في اليوم نفسه الذي غرق فيه رجل في المياه قبالة سواحل سيدني، بعد انقلاب زورقه لصيد الأسماك، وأنقذت مروحية اثنين آخرين. ولم يكن أي شخص مرتدياً سترات نجاة.

وكالات .

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