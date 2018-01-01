خروج قناة دجلة الفضائية عن سياقات العمل الاعلامي يعرضها للمساءلة القانونية

فراس الصميدعي

من ثوابت وسياقات العمل الإعلامي ، بضمنها الفضائيات العراقية أن تحترم مباديء وأسس العمل الإعلامي ،المتعارف عليها وان لاتخرق تلك الثوابت والأخلاقيات ، في مجالات توظيف برامجها وتوجهاتها في إستهداف شخصيات رسمية أو عامة ، وتشويه سمعتها لأي سبب من الأسباب، وبخاصة في الحالات التي لم يصدر حكم قضائي بشأنها.

ولو لاحظنا برامج قناة دجلة الفضائية ،منذ أسابيع، وبعد استعار الحملات الإنتخابية بين المتنافسين على السلطة ومغرياتها، لوجدنا ان تلك القناة راحت توغل في استخدام أقسى أنواع الخطابات البذيئة الخارجة عن أي خلق أو اخلاق، والتشهير بشخصيات محترمة ولها تأريخها الوطني البعيد عن أية شبهات فساد ، وان الانزلاق الى درك الانحطاط الخلقي في اطلاق اوصاف وتسميات على تلك الشخصيات وبكلمات نابية وتخدش الذوق العراقي وتنم عن انتهاك اخلاقي فاضح لمهنة الصحافة والاعلام، يضع تلك القناة أمام مسؤولية المحاسبة الشديدة وبخاصة برنامج (سالوفة) بعد نشرة الاخبار المسائية ، والسبتايتل الاخباري اليومي ، وان يتم الحكم عليها بأشد العقوبات التي تعنى بقضايا النشر وتشويه سمعة الشخصيات الرسمية والعامة، تلك التي لم يظهر عليها ان توجه يتنافى واخلاقيات الوظيفة، ولم يتم تناولها في وسائل الاعلام ولا في دوائر القضاء، وبقيت سمعتها نظيفة، وليس من حق قناة دجلة الفضائية ان توجه لها السباب والشتائم البذيئة، بين الفينة والأخرى، في مخالفة صريحة واضحة للعرف الاعلامي ولأخلاقيات الاعلام ومهنة الصحافة ، وتجاوزا لكل عرف اجتماعي أو قيمي، مما يدخل تلك القناة في دائرة الملاحقة القانونية من كل الجهات القضائية والاعلامية المعنية بحقوق النشر والاعلام، وستكون محاسبتها درسا يضع حدا لكل وسيلة اعلامية تخرق تلك الضوابط والاخلاقيات لكي لاتجرؤ مرة أخرى الى النزول الى مستوى علب الليل والساقطات خلقيا ، بل ان الأخيرات ربما لايجرأن أن ينزلن الى هذا المستوى الهابط من السقوط الأخلاقي.

إن حرية الإعلام لاتعني الفوضى والانفلات..وان من تعرضوا للسيل الجارف والجارح لترهات تلك الفضائية وخزعبلاتها الفارغة من كل مضمون أخلاقي ضدهم من حقهم ان يلجأوا الى محاكم النشر ولجان وهيئات الاتصالات والجهات المختصة بالاعلام ومنها نقابة الصحفيين وكلية الاعلام بجامعة بغداد ، لمحاسبة تلك القناة، بل وفضحها ومقاضاتها على توجهاتها غير المحترمة والتي تتنافى والاخلاق العامة، والا فان كثيرا من وسائل الاعلام ربما تجد فيها مبتغاها في حملات تشهير واساءة لسمعة كثير من الشخصيات المحترمة على هواها ، ان بقيت الساحة مفتوحة لكل من هب ودب، لكي يوجه سهام التشهير والتسقيط ضد الآخرين بلا سبب معقول.