رئاسة الجمهورية تتحدث عن تطورات “قريبة جدا” بحل ازمة بغداد-كوردستان

كشفت رئاسة الجمهورية العراقية عن تطورات وتحركات بملف استئناف الحوار بين بغداد واقليم كوردستان.

وقال مصدر لمسؤول في الرئاسة ان الرئاسة “تلقت ردودا ايجابية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة اقليم كوردستان نجيرفان بارزاني بشأن مبادرة طرحها الرئيس فؤاد معصوم”.

واضاف “قريبا جدا ستكون هناك تطورات بهذا الملف”. دون اعطاء تفاصيل اكثر.

وبشأن دور الامم المتحدة بالحوار قال المصدر الذي طلب عدم الاشارة لاسمه، “ان دور الامم المتحدة في هذا الحوار سيكون حصرا على تقديم المشورة الفنية وليس رعاية للحوار. فرعاية المجتمع الدولي لهذا الحوار قد يعني تدويل القضية”.

والعلاقة بين بغداد واربيل المتوترة اصلا بسبب تراكم خلافات سابقة. صاعد اقدام كوردستان على اجراء استفتاء الاستقلال عن العراق الخلاف السياسي.

وإثر ذلك، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم عقب رفض إدارته تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.

وهدّدت بغداد، بأنّها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية، على الإقليم.

ودعا الاقليم في اكثر من مناسبة الحكومة العراقية الى اجراء حوار باشراف دولي لحل الاشكالات. إلا ان مسؤولين كورد يعتقدون ان بغداد غير متمحسة للحوار.