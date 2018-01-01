عراقي يحتل المركز العاشر وصلاح أفضل لاعب عربي لسنة 2017

فاز نجم فريق ليفربول الانكليزي لكرة القدم، المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017 في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، فيما نال عراقي المركز العاشر.

وشارك في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، نحو 100 إعلامي رياضي من عدة دول عربية، وفقا لما أعلنه الاتحاد في بيانه الرسمي.

واكتسح محمد صلاح كافة منافسيه ليحصد جائزة لقب أفضل لاعب عربي بعد أن حصد 582 نقطة.

وجاء عمر خربين نجم منتخب سوريا ونادي الهلال السعودي في المركز الثاني بمجموع 198 نقطة، وعاد المركز الثالث للسوري عمر السومة نجم أهلي جدة السعودي بـ144 نقطة.

وفيما يلي الترتيب النهائي لأفضل 10 لاعبين في قائمة أفضل لاعب عربي:

1) محمد صلاح – مصر – ليفربول الانكليزي: 582 نقطة.

2) عمر خربين – سوريا – الهلال السعودي: 198نقطة.

3) عمر السومة – سوريا – الأهلي السعودي: 144 نقطة.

4) يوسف المساكني – تونس – الدحيل القطري: 94 نقطة.

5) كريم الأحمدي – المغرب – فينورد الهولندي: 56 نقطة.

6) أشرف بنشرقي – المغرب – الوداد المغربي: 50 نقطة.

7) نواف العابد – السعودية – الهلال السعوي: 42 نقطة.

8) ياسين إبراهيمي – الجزائر – بورتو البرتغالي: 40 نقطة.

9) عمر عبد الرحمن – الإمارات – العين الإماراتي: 28 نقطة.

10) مهند عبد الرحيم – العراق – الظفرة الإماراتي: 18 نقطة.