عضو بالمالية البرلمانية: هؤلاء هم من ينتفع من مزاد العملة ومئات البدائل عرضت على العلاق

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية رحيم الدراجي، وجود فساد ضمن مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي، فيما أكدت ان هذا المزاد وجد من أجل ذهاب الاموال الى “كروش” الفاسدين.

وقال الدراجي ، ان “مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي بوابة رزق للمصارف وشركات التحويل لتأخذ اجازة من البنك المركزي العراقي”، مبيناً ان “هذه البوابة هي احداث فارق اقتصادي لأصحاب البنوك التي تقف خلفها واجهات سياسية داعمة لهذه البنوك”.

وأضاف الدراجي ان “العراق يخسر يوميا وشهريا وسنويا مليارات الدولارات بسبب هذا المزاد من اجل ان تذهب تلك الاموال الى كروش الفاسدين”.

وأشار الدراجي الى ان “بوابة هذا الرزق تتم تحت عنوان الحفاظ على سعر العملة داخل العراق”، موضحاً ان “هناك مئات الطرق التي تم طرحها على مدير البنك المركزي وبإمكانه ان يفتح أكثر من نافذة لبيع الدولار من خلال المصارف الحكومية والاهلية وبعض الشركات التي يمكن اعتمادها وبذلك يستطيع المواطن الحصول على الدولار بسهولة”.

وأشار الى “إمكانية اعتماد السندات لمن يدعون انهم يستوردون بضائع الى العراق وهم بحاجة الى عملة تحت عناوين وفواتير مزورة”، مؤكداً ان “هذه الفواتير مزورة بعلم البنك المركزي وبعلم البنوك الاهلية”.

وتابع عضو اللجنة المالية البرلمانية ان “هناك فوضى عارمة بسرقة الدولار العراقي واموال العراق تحت عنوان الاستيراد والتصدير وحماية سعر العملة العراقية”.

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