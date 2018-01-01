علاوي يشدد على أهمية حسم ملفين في 2018

أعرب نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، اليوم الاحد، عن ثقته بقدرة العراقيين على الحفاظ على الانتصار وتحقيق التقدم والازدهار، لافتاً الى ان الاستحقاق الانتخابي الذي سيشهده عام ٢٠١٨ ينبغي ان يكون “عُرساً حقيقياً” للتغيير والاصلاح وتُهيّأ له جميع ظروف واسباب النجاح.

وقال علاوي في بيان بمناسبة العام الجديد 2018 “نتمنى ان يكون العام الجديد عام امنٍ وخيرٍ وراحة ورفاهية تُلبّى فيه تطلعاتهم وتُحقق فيه امانيهم”، مضيفا “ودعنا عاماً بأفراح النصر، ونود ان نستقبل العام الجديد بتهيئة الاسباب الموضوعية للحفاظ عليه”.

وشدد علاوي على ضرورة ان يشهد العام المقبل “حسماً لملف النازحين بتسريع اعادتهم الى ديارهم واعمار مناطقهم”، موضحاً ان “هذا الامر سيكون ركيزةً اساس لتحقيق الامن والاستقرار في المناطق المحررة”.