مجلس ديالى يعلن مقتل “مفتي” بتنظيم داعش شمال شرق المحافظة

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين، “مقتل (مفتي) بتنظيم داعش شمال شرق المحافظة”، مشيرةً إلى “مقتل 30 قيادياً في التنظيم خلال العام المنصرم”.

وأفاد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ديالى، صادق الحسيني، في تصريح صحفي، بأن “مفتي تنظيم داعش قتل مع عدد من مرافقيه في عملية نوعية جرت في أطراف حوض الزور (45 كيلومتراً شمال شرق ب‍عقوبة) نفذها الحشد الشعبى والجيش بإسناد من الطيران الحربي”.

وقال الحسيني إن “أكثر من 30 قيادياً في داعش ضمن ما يسمى بولاية ديالى قتلوا خلال عام 2017 ما يمثل ضربة قوية للتنظيم”.

وأضاف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى أن “الأجهزة الاستخبارية كان لها دور مميز فى عمليات تعقب ورصد خلايا التنظيم وقياداته”.

يذكر أن اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى كانت قد أعلنت، أمس الأحد، “مقتل أمير جديد في تنظيم داعش بعملية نوعية شمال شرق المحافظة”، مؤكدةً “القضاء على 3 بؤر للتنظيم خلال اليومين الماضيين”.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم