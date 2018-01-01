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مسؤول عراقي للكويت: ادخلوا المشجعين العراقيين وانا ضامن لتصرفاتهم

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، ان السفارة العراقية في الكويت فتحت أبوابها لاستلام طلبات التسجيل امام الجماهير العراقية لحضور مباراة العراق والامارات في نصف نهائي كأس الخليج 23.
وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة إن “التقديم يكون عبر ايميل السفارة العراقية في الكويت عن طريق ارسال نسخة من جواز السفر وسيتم اختيار العدد المطلوب بحسب اسبقية وصول الايميل مع مراعاة تحديد طريقة الدخول الى دولة الكويت عن طريق مطار الكويت او عن طريق منفذ العبدلي البري”.
وتابع البيان، أن “اخر موعد لاستلام الطلبات وغلق الايميل، سيكون في الساعة 11 ليلا من مساء هذا اليوم الاحد 31/ 12”.
من جانبه اكد اعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي في بيان، انه “متواصل مع وزير الداخليه الكويتي من اجل ترتيب ذهاب المشجعين العراقيين لحضور نهائي كأس الخليج وسأستمر بالتواصل من اجل زيادة العدد وانا ابلغته انا ضامن لتصرفات الجمهور العراقي”.

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