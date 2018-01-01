مسرور بارزاني يوجه دعوة لبغداد ويكشف “أفضل خيار لكوردستان”

دعا مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني الحكومة العراقية ترك اسلوب التهديد والعقوبات الجماعية والامتثال لدعوات الحوار، فيما رأى أن الخيار الأفضل لوضع الاقليم هو اجراء الانتخابات.

وقال بارزاني في رسالة تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية ان العام الجديد حل في وقت يدفع فيه شعب كوردستان ضريبة قيامه بإجراء ديمقراطي بعد أن ضحى بالغالي والنفيس في سبيل دفع الشر عن المنطقة عبر محاربة الإرهاب.

واضاف ان عقلية حكام بغداد التي تستخدم اسلوب الفرض وعدم تقبل أن تنال الشعوب حقوقها الطبيعية باتت سببا للأوضاع المزرية التي يعاني منها شعب كوردستان.

على صعيد آخر دعا بارزاني في رسالته أحزاب كوردستان الى التوجه نحو حل الخلافات الداخلية كافة وحماية مصالح كوردستان العليا.

ورأى بارزاني ان افضل خيار لحل المشاكل الداخلية في اقليم كوردستان هو اجراء انتخابات عامة، مطالبا الحكومة العراقية بالتخلي عن اسلوب التهديد والوعيد والعقاب الجماعي.

ودعا بارزاني بغداد الى الامتثال لدعوات اقليم كوردستان المتكررة التي يطالب فيها بالحوار وحل كافة الخلافات عبر المفاوضات وبعيدا عن لغة العنف والحرب.