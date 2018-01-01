هذه حصيلة المصابين بالألعاب النارية ببغداد واربيل والسليمانية

أعلنت دائرة صحة بغداد / الرصافة يوم الاثنين انها سجلت اكثر من (200) اصابة من جراء استخدام اللعاب النارية خلال الاحتفال بأعياد راس السنة الميلادية .

وقال مدير اعلام صحة الرصافة قاسم عبد الهادي في بيان له اليوم، ان مستشفيات صحة الرصافة سجلت (201) إصابة، مردفا بالقول ان مستشفى الشيخ زايد سجل الاعلى بين المستشفيات اذ سجل (103) في حين سجلت مستشفيات الكندي والامام علي (ع) (25) إصابة، ومستشفى الصدر ( 15).

وأضاف ان مستشفى الزعفرانية سجل (15) في حين سجل مستشفى الواسطي (11) اصابة ومستشفى النعمان اصابتين ومستشفى ضاري الفياض اصابة واحدة.

الى ذلك قال المتحدث باسم دائرة الصحة العامة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان فاخر كرمانجي في تصريح ان دائرته سجلت إصابتين طفيفتين فقط.

بينما سجلت دائرة الصحة العام في محافظة السليمانية ثلاث إصابات في منطقة الوجه وتحديدا في العين، بحسب مدير الطوارئ العامة اوميد علي.