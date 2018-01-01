هل سيتدخل الحشد الشعبي لصد الاحتجاجات في ايران؟ النجباء تجيب

قالت حركة النجباء المنضوية ضمن فصائل الحشد الشعبي اليوم الاثنين، انها لن تتدخل بتطورات الاحتجاجات القائمة في ايران.

وتربط اغلب فصائل الحشد الشعبي علاقة بايران التي التزمت تسليحه وتدريبه، وبعض تلك الفصائل يدينون بالولاء “الشرعي” لمرجعية علي خامنئي المرشد الايراني.

وتشهد ايران منذ اربعة ايام احتجاجات واسعة غطت نحو 40 مدينة. وسقط بسبب مصادمات مع قوة امنية قتلى وجرحى.

ويقول مسؤولون ايرانيون انهم سينزلون عناصر من الحرس الثوري الى الشارع لصد الحركة الاحتجاجاية ضد البطالة والفساد.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم حركة النجباء هاشم الموسوي ان “الحشد تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وان وظيفته تقتصر على الدفاع ضد من يعتدي على ارض العراق بكل مكوناته سواء من داعش او اي تنظيمات ارهابية”.