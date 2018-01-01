همساتُ فكرٍ كونيَّة(164)



بمناسبة حلول ألسَّنة آلجديدة 2018م(1)؛ هلْ ستَتَحَقّق آلأحلام و آلأمنيات الجميلة !؟

و أيّة أحلام و أمنيات جميلة يُمكن أنْ تَتَحَقّق في عامٍ آخر سَيَمُرّ بآلتأكيد كسابقاتها و كأنّها لحظاتٌ؛ بل خيال؛ بل لا شيئ؟ هكذا العُمر والزّمن آلأرضيّ ألمجازي قياساً مع الحقيقيّ(الكونيّ)؛ خيالٌ في خيال وَ وَهْمٌ في وَهْمْ! لكن مع كلّ تلكَ المحْدوديّات الزمانية و المكانية؛ هل ستَتَحَقّق تلك الأمنيات و لو للحظات .. بظلّ حكومات الأرض الفاسدة ألتي مسخت بأفعالها أخلاق الناس و تحاصصت لحقوقهم خصوصاً في أوطاننا مُستغلِّين جهل الشعوب, التي لا تعرف أبسط حقوقهِا الشرعيّة و الطبيعيّة و الكرامة الأنسانيّة و الوطنية, ذلك أنّ تحقيق العدالة و الكرامة يحتاج إلى أجواء الأمن و آلسّلام و السّماحة المفقودة أساساً بسبب فقدان العدالة و الفوارق الطبقيّة و المواطنية و الفقر بكلّ معانيه نتيجة التربية و التعليم و الدين المتحجّر!؟https://www.youtube.com/watch?v=fGqww0Xmj0M&feature=share

عزيز الخزرجي/ مفكر كونيّ

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(1) لمعرفة تفاصيل أكثر عن حقيقة الأنسان و الوجود و الحقوق, راجع: [بيان الفلاسفة لسنة2018م].