آيتن عامر مسترجلة في “بيكيا”

ويشاركها في بطولة العمل الممثل المصري محمد رجب، الذي يؤدي دور “مصطفى” الذي يعمل باحثًا في أدوية السرطان والإيدز، وتعلم منظمة دولية أن هناك باحثا مصريا لديه بحث يخلّص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه، فيضطر مصطفى للهرب، والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل “مقلب زبالة وخردة”، لحين الانتهاء من البحث العلمي، ومع تصاعد الأحداث ينتهى مصطفى من البحث، ويعلم أصدقاؤه بالأزمة التي يتعرض لها، ثم يبلغون الأمن لمحاولة الحفاظ على حياته، ويتم القبض على المنظمة فور علمها.