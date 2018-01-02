أمنية بغداد تدعو قيادة العمليات لتنفيذ أوامر اعتقال مطلقي النار عشوائيا

دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد, الثلاثاء, قيادة عمليات بغداد لتنفيذ أوامر رئيس الوزراء ووزارة الداخلية باعتقال مطلقي العيارات النارية في الهواء خلال مباريات المنتخب العراقي, مشيرة الى ان بغداد سجلت اصابة نحو 200 شخص بالعيارات النارية والمفرقعات خلال احتفال اعياد رأس السنة الميلادية.

وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح ان “قيادة عمليات بغداد بصفتها المسؤولة الاولى عن حفظ الامن في العاصمة مطالبة بتنفيذ اوامر رئيس الوزراء ووزارة الداخلية باعتقال اي شخص يطلق العيارات النارية خلال المناسبات ومن ثم محاسبته قضائيا”.

واضاف المطلبي ان “مجلس المحافظة سجل شهادات للمواطنين بوجود اطلاقات من قبل القوات الامنية في بعض المناطق ما يستدعي القيادات الامنية الوقوف على تلك الحالة ومعالجتها بشكل عاجل”.

وتابع ان “الدوائر الصحية في بغداد سجلت اصابة نحو 200 شخصا بعضهم اصابات خطرة فضلا عن حالات وفيات واحتراق منازل خلال اعياد رأس السنة جراء اطلاق النار العشوائي والالعاب النارية بشكل غير مدروس