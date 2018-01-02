أوبك تؤكد ارتفاع أسعار النفط بقوة في عام 2017

 فينا/ رويترز

اكد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، ارتفاع اسعار النفط بقوة خلال تداولات العام 2017، لتستمر في مكاسبها للعام الثاني على التوالي.

ووفق لحسابات تقرير منظمة اوبك الذي نشر، اليوم (30 كانون الاول 2017)، فقد ارتفع سعر خام برنت خلال عام 2017 بنسبة 17% وبنسبة 5.2 بالمائة في كانون أول الجاري، كما وزاد الخام الأميركي بنسبة 12.5% في 2017.وفي آخر جلسات 2017، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم شباط بنسبة 1.07%، أو ما يعادل 71 سنتاً إلى 66.87 دولارا للبرميل.واستفادت أسواق النفط بشكل رئيسي، من قوة الطلب وجهود منظمة “أوبك” لإعادة التوازن للأسواق عبر خفض الإنتاج بالتعاون مع منتجين مستقلين من خارجها.ويتوقع المراقبون أن تستمر مكاسب النفط في العام الجديد 2018، مع استمرار انكماش المعروض العالمي من الخام، خصوصا بعدما جرى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام القادم.وكان أعضاء منظمة “أوبك” ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا قد بدأوا مطلع عام 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية آذار 2018.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول في 30 تشرين ثاني الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر إضافية تنتهي في كانون الاول 2018، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

وفي 2018، تتوقع منظمة “أوبك” ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 1.51 مليون برميل يومياً، فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية مع زيادة المعروض بنحو 1.6 مليون برميل يومياً خلال الفترة ذاتها.

جدير بالذكر إن اسعار النفط الخام عانى من انحدار كبير على مدار عامي 2014 و2015، مع وصول الأسعار إلى 27 دولاراً للبرميل في كانون ثاني، بسبب تخمة المعروض العالمي من الخام.