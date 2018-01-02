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إثر الاحتجاجات.. السلطات الإيرانية تحجب تطبيقي “تلغرام” و”إنستغرام”

طهران  ـ قال التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، إن سلطات البلاد قرّرت مؤقتًا حجب تطبيقي “إنستغرام” و”تيلغرام”.

ويأتي القرار في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخميس الماضي. ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، عن مصدر لم تسمه قوله إن “قرار الحجب جاء للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين”. وأضاف المصدر: “بقرار من مجلس الأمن القومي الأعلى، فإن الأنشطة على تطبيقي تلغرام وإنستغرام باتت محدودة بشكل مؤقت”. وفي وقت سابق أمس، قال بافيل دوروف، المدير التنفيذي لتطبيق التراسل “تلغرام” إنه “تم حجب التطبيق عن غالبية الإيرانيين”. من جانبها، قالت وكالة “أسوشييتد برس”، إن شركة موقع “فيسبوك” التي تملك تطبيق إنستغرام، لم ترد على الفور على طلب بشأن تعليقها على القرار. والخميس الماضي، بدأت مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشان شمال شرقي إيران، وامتدت لتشمل اعداداً أخرى من المدن الإيرانية الكبرى احتجاجًا على غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل عدد من المتظاهرين غربي البلاد، إضافة إلى اعتقال العشرات، حسب وسائل إعلام.

 

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