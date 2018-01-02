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اتساع عمليات اعتقال عراقيين في تركيا

أوقفت الشرطة التركية، اليوم الإثنين، 6 عراقيين للاشتباه بصلتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي، في ولاية “صقاريا” شمال غربي البلاد.
وأفادت مصادر بمكتب التحقيقات الخاصة التابع للنيابة العامة في صقاريا، أن فرقا من شعبة مكافحة الإرهاب نفذت عمليات أمنية متزامنة في الولاية أسفرت عن توقيف العدد المذكور.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات القانونية بحق الموقوفين ما زالت مستمرة.
وشهدت الايام الماضية اعتقال عدد من العراقيين في تركيا بينهم عناصر في داعش.

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