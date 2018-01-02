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التمني رأس مال المفلس !

< عبــــاس العــــلوي >

alawiabbas@hotmail.com

هاتف السويد: 0046704215718

التمني رأس مال المفلس !

بمناسبة نهاية عام وبداية عام جديد / هناك جملة من الأمنيات اتمنى ان تتحقق ولو ان التمني دائماً رأس مال المفلس !

ــ اتمنى ان تتحقق سيادة القانون على الجميع وليس على الضعفاء فقط .

ــ اتمنى ان ارى حيتان الفساد < في الأقليم والمركز > وراء القضبان يحاكمون بعدالة وليس بمجاملة .

ــ اتمنى ان يكون القضاء العراقي < عادلا > كما عهدناه في السابق وليس كما نراه الآن !

ــ اتمنى ان لا يستمر السيد عمار الحكيم بالإساءة الى عائلة الحكيم بالتجاوز على المال العام .

ــ اتمنى ان يقدم السيد نوري المالكي نفسه الى محاكمة عادلة [ دون تأثيرات خارجية ] لتتبيّن براءته من إدانته / بقائه على هذا الحال يزيد من الشكوك التي رافقت الفساد والانكسارات المذلة أبان حكمه .

ــ اتمنى ان ارى العراق دولة مدنية وليست دولة مليشيات .

ــ اتمنى ان يكف السيد حيدر العبادي عن اطلاق الوعود والتحذيرات للفاسدين دون ان يرى المواطن شيئاً من ذلك على ارض الواقع .

ــ اتمنى ان لا ارى الأحزاب العراقية الحاكمة كالذئاب الجائعة / تنهش المال العام والمناصب العليا والدنيا دون رحمة !

ــ اتمنى ان ارى الكفاءات العراقية < في الداخل والخارج > تأخذ مكانها الطبيعي في بناء العراق وأن لا يبقى العراق حكراً على الحرامية !

ــ اتمنى ان يكف السيد أياد علاوي بالتزلف لبعض حكام الخليج فالأوراق اصبحت مكشوفة !

ــ اتمنى ان يكون لدينا برلماناً عراقياً من ذوي الكفاءة والنزاهة وليست مجموعة عصابات تعمل لصالح احزابها من اجل الحرمنة والكسب غير المشروع .

ــ اتمنى ان ارى مدينة البصرة التي يعيش العراق من خيرها تضاهي امارات الخليج في الأعمار والبناء والازدهار .

ــ اتمنى ان يعتزل ابراهيم الجعفري العمل السياسي ويخلصنا من بلاغته الفارغة وسقطات كلامه المخجلة .

ــ اتمنى ان يجري اعادة اعمار المحافظات المنكوبة بنزاهة وشفافية دون ان يطرق الباب حيتان الأحزاب .

ــ اتمنى ان لا تتبرع الدول المانحة [ بسيولة نقدية ] فستتبخر على الفور / اتمنى ان تأتي بشركاتها الرصينة وتعيد اعمار العراق .

ــ اتمنى ان ارى الذين تسببوا في سقوط الموصل وراء القضبان .

ــ اتمنى ان لا يكون رجال الدين عندنا وكلاء < حصريون > لربّ العالمين .

ــ اتمنى من السيد حيدر العبادي ان يكشف الرقم الحقيقي للجنود الامريكان في العراق .

ــ اتمنى من الوزير العراقي < في الدورة المقبلة > ان لا يكون من صنف الحمير او من

الحرامية .

ــ اتمنى ان لا ارى صراعا مخجلا على رئاسة شبكة الأعلام العراقي وان لا تجيّر لمصلحة حزب معين اثبت فشله في إدارة الدولة سابقا ولاحقاً .

ــ اتمنى ان يكون اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف وزيراً للداخلية وليس فروخ الأحزاب .

ــ اتمنى ان يكون الطبيب العراقي المندائي المتمرس الدكتور جبار ياسر الحيدر وزيرا للصحة / عبقريته تذكرنا بالراحل الكبير عبد الجبار عبد الله .

ــ اتمنى من احزاب العار العراقية ان تنزع ثوب الطائفية والعنصرية / كفى استهتاراً بمقدرات الشعب المغلوب على أمره !

ــ اتمنى من السيد موفق الربيعي ان لا يطلق بالوناته قبيل الانتخابات كما حصل في الدورة الماضية / هذا الكلام من باب النصيحة فقط .

ــ اتمنى من احزاب العار ان لا تكون بوجهين وقلبين مختلفين كما عودتنا خلال عقد ونصف / الأوراق اصبحت كلها مكشوفة !

*الامنيات عديدة لا يمكن حصرها / نحن الآن في زمن الانحطاط / احزاب العار اوقعتنا في مستنقع كبير ويبقى التمني رأس مال المفلس !

عباس العلوي

السويد في 30 / 12 / 2017

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