التميمي: التحالف الوطني “ميتٌ سريرياً” ولن يعود مجدداً بعد الانتخابات

قال عضو التحالف الوطني، فرات التميمي، اليوم الاثنين، إن “التحالف ميتٌ سريرياً نتيجة غياب التنسيق والاجتماعات الدورية والقرارات المشتركة”، مستبعداً إعادة تشكيله مجدداً عقب الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف فرات التميمي، في تصريح صحفي، أن “التحالف الوطني فقد ومنذ فترة طويلة تأثيره السياسي، وغابت الاجتماعات الدورية والتنسيق المشترك، ووصل إلى مرحلة الموت السريري”، مشيراً إلى أن “هناك أطرافا أساسية غادرته ولم تعد إليه، ككتلة الأحرار”.

وتابع التميمي أنه “وفق هذه المعطيات، فلن يكون هناك مستقبلاً تشكيل اسمه التحالف الوطني، ولن يتشكل مجدداً، خصوصاً بعد الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وفي السياق ذاته اتهم نائب رئيس الوزراء السابق والقيادي في التحالف الوطني، بهاء الأعرجي، الولايات المتحدة الأميركية بـ”العمل على تفكيك أواصر التحالف الوطني لتحقيق المنفعة لباقي القوى العاملة في الساحة السياسية العراقية”.

في حين كشف النائب عن دولة القانون، جاسم محمد جعفر، عن الخارطة السياسية للتحالف الوطني في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن “التحالف سيدخل في سبعة قوائم انتخابية منفردة”، بحسب تعبيره.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم