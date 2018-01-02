الشعوب العربية غير مؤهلة ﻹقامة بلدان

نعيم الهاشمي الخفاجي

لانريد ان نتكلم عن كل تاريخنا القديم لكن لننظر منذ سقوط دولة بني العباس على ايادي التتار بسبب سوء تصرفاتهم وقد البعض يعتقد ان الغزو المغولي تم خلال 20يوم مثل غزو بوش اﻹبن للعراق وكسرة شوكة قائد الضرورة ومسخة وحوله جرذا قذرا استخرجوه من الحفرة تحت ركلات صرب البساطيل للجنود الامريكان ومن ضمنهم احد اﻹخوة من معتقلي رفحاء داس على لحية صدام الجرذ بالبسطال، ان التتار احتلوا ممالك الدولة العباسية طيلة 120 عام قبل اسقاطهم بغداد بل مدينة مندلي والتي تقع شرق بغداد في 80كم احتلوها التتار 80 عام قبل احتلال بغداد وكان التتار هم ينصبون الخليفة العباسي، بل استطاع الشيعة الاسماعيليين دخول بغداد وطرد الخليفة العباسي لكن جيوش التتار اعادة الخليفة العباسي الى بغداد وطردت الاسماعيليين، منذ سقوط بغداد بيد التتار الى سقوط بغداد بقيادة الجنرال مود عام 1917كان العراق والدول العربية جميعا محكومين وليس حاكمين، وعملت بريطانيا وفرنسا بلدان عربية وتم إقامة سدود وجسور وإقامة محطات كهرباء ومستشفيات ومدارس وجامعات واسست حكومات غالبيتها انظمة ملكية لكن الذي حدث خرج العرب بمسيرات للانتقام من المحتلين وحدثت مجازر ومضت 99 سنة على اقامة دول عربية بظل حكومات لكن الذي حدث هذه الحكومات حكمت الشعوب بالحديد والنار واعتمدت الدول البترولية على البترول المستخرج ولم يهتموا بالصناعة والزراعة والسياحة، والدول الغير بترولية اعتمدت على المساعدات الامريكية والاوروبية او من الحكومات العربية الغنية بالبترول، بعد مضي 99عام الحكومات تسرق ثروات البلد لتغطية مصروفات بلدانهم ولم يستفادوا من هذه الاموال الطائلة بسبب تصدير البترول لاقامة مصانع وتشجيع القطاع الصناعي والزراعي، لننظر لما حدث في العراق بسبب انخفاض اسعار البترول الدولة باتت عاجزة عن تقديم الخدمات رغم دخول 60مليار دولار من اموال البترول المصدر لميزانية الدولة، لو فرضنا استغنت الدول المستوردة عن البترول نتيجة اكتشاف بدائل عن البترول ماذا يحل بشعوبنا العربية، أكيد تحدث كارثة، نحن شعوب فاشلين ولايمكن للشعوب الفاشلة تنتج حكومات وساسة اذكياء، نحن شعوب تعشق الشعارات الحماسية الفارغة والتي ثبت كذبها ولصوصية مطلقيها، صدام الجرذ رفع شعارات والنتيجة دمر وذبح واذل كل الشرفاء والخيرين من ابناء الشعب العراقي، كان الذي يؤخذوه استجواب للأمن يقولون له 5 دقائق وتعود لبيتك وليومنا هذا لم يعثرون على الهياكل العظمية للضحايا، الفشل الذي نراه في الشعوب العربية هو نتاج طبيعي ان غالبية ابناء الشعوب العربية هم فاشلون وسذج لايعرفون حتى اختيار الشريف من السيء وهذه بحد ذاتها كارثة مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي