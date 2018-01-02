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القوات العراقية تعلن إبطال مفعول 15 ألف عبوة ناسفة بالفلوجة خلال 2017

أبطلت القوات الأمنية العراقية خلال عام 2017، مفعول 15 ألف عبوة ناسفة، بالإضافة إلى تطهير العديد من المنازل المفخخة والمواد المتفجرة ومعامل تفخيخ العجلات، خلال عمليات تطهير كافة مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن قائد الفوج الأول في حشد محافظة الأنبار، العقيد محمود الجميلي، قوله إن “القوات الأمنية عثرت على أكداس من العتاد وأسلحة متنوعة خلال عمليات التطهير”.

وأضاف الجميلي، بحسب الوكالة العراقية، أن “القوات قامت كذلك بعمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من المدينة بحثاً عن أسلحة لمجرمى داعش”.

يذكر أن مسلحي تنظيم داعش عمدوا إلى تفخيخ المنازل والمحال التجارية والأماكن العامة قبل خسارتهم لأي منطقة من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتهم، وذلك بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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