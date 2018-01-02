Posted on by

المالكي: لا يوجد مسوغ قانوني أو شرعي يسمح بتأجيل إجراء الانتخابات

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، إن “رئيس ائتلافه، نوري المالكي، من أكثر الأشخاص تمسكاً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وأن المالكي طلب من دعاة التأجيل تقديم صيغة قانونية تسمح بتأجيلها”.

وأضاف محمد الصيهود، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن “نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، من أكثر الشخصيات السياسية تمسكاً بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر (أيار المقبل)، بعكس من يطالب بإجراء الانتخابات على استحياء ويدعو لتأجيلها بالخفاء”، بحسب تعبيره.

مشيراً إلى أن “المالكي طلب من دعاة تأجيل الانتخابات تقديم صيغة قانونية تسمح بذلك”، مؤكداً “عدم وجود أي مسوغ قانوني أو شرعي يسمح بتأجيل إجراء الانتخابات”.

يذكر أن لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية كانت قد كشفت، يوم السبت، عن قرب انعقاد اجتماع سياسي واسع بحضور الرئاسات الثلاث لبحث قضية تأجيل الانتخابات المقبلة.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close