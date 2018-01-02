المالكي: لا يوجد مسوغ قانوني أو شرعي يسمح بتأجيل إجراء الانتخابات

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، إن “رئيس ائتلافه، نوري المالكي، من أكثر الأشخاص تمسكاً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وأن المالكي طلب من دعاة التأجيل تقديم صيغة قانونية تسمح بتأجيلها”.

وأضاف محمد الصيهود، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن “نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، من أكثر الشخصيات السياسية تمسكاً بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر (أيار المقبل)، بعكس من يطالب بإجراء الانتخابات على استحياء ويدعو لتأجيلها بالخفاء”، بحسب تعبيره.

مشيراً إلى أن “المالكي طلب من دعاة تأجيل الانتخابات تقديم صيغة قانونية تسمح بذلك”، مؤكداً “عدم وجود أي مسوغ قانوني أو شرعي يسمح بتأجيل إجراء الانتخابات”.

يذكر أن لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية كانت قد كشفت، يوم السبت، عن قرب انعقاد اجتماع سياسي واسع بحضور الرئاسات الثلاث لبحث قضية تأجيل الانتخابات المقبلة.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم