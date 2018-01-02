بطولات الخليج تحظى بإهتمام الجماهير العراقية

61 مباراة للأسود و11 هدفاً في المشاركات السابقة

تحظى بطولة الخليج باهتمام واسع لدى الجماهير العراقية، حيث قدمت نجومًا كبارًا للمنتخب العراقي. وتوج منتخب العراق بثلاث بطولات من قبل وغاب عن المشاركة سنوات طويلة، في حين تحلم الجماهير العراقية بالتتويج الرابع في تاريخ أسود الرافدين، علمًا بأن آخر لقب كان عام 1988.

61 مباراة

خاض منتخب العراق خلال مشاركاته السابقة 61 مباراة، بما فيها مبارياته في النسختين السادسة والعاشرة قبل انسحابه منهما، وبالمحصلة النهائية فاز بـ30 مباراة وتعادل في 19 وخسر في 12 مباراة.

النتائج بالتفصيل

11 مباراة أمام منتخب البحرين: فوز (7) تعادل (3) خسارة (1) له (20) هدفا وعليه (8)

10 مباريات أمام منتخب عمان: فوز (5) تعادل (3) خسارة (2) له (23) هدفا وعليه (12)

11 مباراة أمام منتخب الإمارات: فوز (3) تعادل (6) خسارة (2) له (16) وعليه (9)

11 مباراة أمام منتخب الكويت: فوز (4) تعادل (3) خسارة (4) له (17) وعليه (15)

9 مباريات أمام منتخب قطر: فوز (5) تعادل (3) خسارة (1) له (14) وعليه (8)

8 مباريات أمام منتخب السعودية: فوز (5) تعادل (1) خسارة (2) له (19) وعليه (5)

مباراة واحدة أمام منتخب اليمن: فوز (1)

حصيلة الأهداف

سجل أسود الرافدين على امتداد مشاركاتهم الـ13 السابقة 111 هدفا، بواقع 23 في النسخة الرابعة ومثلها في الخامسة و11 في السادسة قبل انسحاب العراق منها.

وأحرز المنتخب العراقي 12 في السابعة و8 أهداف في الثامنة التي شارك فيها المنتخب الثاني ومثلها في التاسعة و4 في العاشرة قبل انسحاب العراق منها و5 في السابعة عشر و2 في الثامنة عشر و2 أيضا في التاسعة عشر.

واستطاع تسجيل 5 في النسخة العشرين و7 في النسخة الـ21 وهدف واحد في النسخة الـ22.

أما مرمى العراق فقد استقبلت 57 هدفًا بواقع 8 في النسخة الرابعة ومرة واحدة في الخامسة و2 في السادسة و5 في السابعة و9 في الثامنة.

وإلى جانب هدف في التاسعة و3 في العاشرة و7 في السابعة عشرة و2 في الثامنة عشرة و8 في التاسعة عشرة و4 في النسخة العشرين و3 في النسخة الحادية والعشرين و4 في النسخة الثانية والعشرين.

جوائز فردية

في النسخة الخامسة التي أقيمت في بغداد عام 1979 حصل حسين سعيد على لقب هداف البطولة برصيد عشرة أهداف، فيما حصل فلاح حسن على لقب أفضل لاعب، وكان لقب أفضل حارس مرمى من نصيب رعد حمودي.

وفي النسخة السابعة التي احتضنتها مسقط عام 1984 أحرز حسين سعيد لقب الهداف برصيد سبعة أهداف، فيما حصل فتاح نصيف على لقب أفضل حارس مرمى.

وفي النسخة التاسعة التي أقيمت في الرياض عام 1988 حصل أحمد راضي على لقب الهداف مناصفة مع الإماراتي زهير بخيت برصيد أربعة اهداف لكل منهما، فيما حصل حبيب جعفر على لقب أفضل لاعب.

وفي النسخة الـ21 التي ضيفتها المنامة حصل يونس محمود على لقب هداف الدورة برصيد ثلاثة أهداف بالاشتراك مع الكويتي عبدالهادي خميس والإماراتي أحمد خليل.

اعتلاء منصة التتويج

ثلاثة من نجوم الكرة العراقية رفعوا كأس البطولة بعد أن حملوا شارة قيادة كتيبة أسود الرافدين وهم على التوالي: رعد حمودي في النسخة الخامسة عام 1979، ثم حسين سعيد في النسخة السابعة عام 1984، وأخيرا عدنان درجال في النسخة التاسعة 1988.

فيما تفرد اللاعب الدولي السابق والمدرب المحترف مجبل فرطوس بأنه أول لاعب حمل شارة قيادة المنتخب في بطولة الخليج العربي.