بمشاركة واسعة اختتام مهيب لدورة الصداقة للكيك بوكسينغ في قابس التونسية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

نظمت جمعية نجوم الرياضة بقابس للألعاب الفردية بقاعة الألعاب الفردية بحي الأمل 1 دورة ودية رياضية تنشيطية “دورة الصداقة للكيك بوكسينغ” بمشاركة أكثر من 200 لاعبة ولاعب ممثلين عن 15 جمعية ونادٍ .

شارك في الدورة لاعبين ولاعبات مثلوا ست ولايات (قابس، قبلي، مدنين، تطاوين، سيدي بوزيد والقصرين) وكانت فرصة لتكريم جميع من ساندنا في السنة الإدارية 2017 والوقوف على ما تحقق عازمينا بأن تكون سنة 2018 سنة التأكيد ومواصلة العمل من أجل الرقي بالرياضة والإحاطة بالناشئة في قابس أرض الصداقة والسلام

وقدمت الجمعية الشكر والتقدير والعرفان لكل الحضور تقدمهم السيد منجي ثامر والي قابس، السيد إبراهيم الذويبي معتمد قابس الجنوبية، كل إطارات المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بقابس وعلى رأسهم السيد المندوب فرحات بالزاوية، كل إطارات بلدية قابس وخاصةً السيد فؤاد الناصفي والسيد بوبكر فرح، السيد هشام الحمروني مدير المنشئات الرياضية ببلدية قابس، السيد حاتم علي معتمد غنوش، بلدية غنوش، السيد خليل صواوة مدير المنشآت الرياضية ببلدية غنوش، معتمد مطماطة القديمة السيد علي التايب، مديرة دار الشباب بدورة

وكل الساهرين على دور الشباب ونخص بالذكر السيدة نجاة الحاج بلقاسم مديرة دار الشباب محمد علي والسيد ماجد ضيف الله مدير دار الشباب شط السلام ومدير دار الشباب مارث السيد لطفي بشار، السيد محمود بن محمود مدير المركب الشبابي بسانية الباي، الهلال الأحمر التونسي الهيئة المحلية بقابس الجنوبية، مسييري الجمعيات، النوادي والقاعات الرياضية المشاركين، المدربين، كل اللاعبات واللاعبين، الحكام، عمال قاعة الألعاب الفردية بحي الأمل 1

والشكر موصول للسيد محمد العياشي العجرودي لدعمنا في بطولة السلام العالمية للملاكمة العربية، السيد عبد الحميد بن محمد وكل القائمين على قناة الجنوبية، راديو أوازيس أف أم و خاصةً المنشط المتألق بولبابة التلمودي، إذاعة تطاوين وخاصةً السيد محمد علي عكاشة وهندة رزق، المتألق السيد مالك فرحات وراديو الرباط، كل الإعلاميين بولاية قابس، نواب قابس بمجلس الشعب وعلى رأسهم السيد حسونة الناصفي، السيد محمد زريق والسيد صبري دخيل،

وكلٌ من السادة لسعد بن عمار، هيثم المغربي، فيصل لوحيشي، صادق حمدي، زهير مزهود، لطفي المزهودي، نزار تشيني رئيس جمعية روافد للثقافة والترفيه، نزار مهذبي من جمعية صوتكم، وكل الأشخاص والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وكل من سندنا في 2017 وإن شاء الله 2018 سنة موفقة للجميع