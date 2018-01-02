بمناسبة العام الجديد..هذا ما وجهته أحلام لعائلتها! بالصورة

وأضافت: “اللهم يحفظ لكم غاليكم ويبعد عنكم كل مكروه. أحبكم. أم فاهد. الله لا يحرمني من محبتكم ولا من دعواتكم وشكراً من قلبي لكل إنسان في حياتي. وان شاء الله السنة 2018 تكون أفضل بحياة كل إنسان وتحمل معاها الفرح والبشرى وكل ما هو طيب ويرزقنا رضا الله سبحانه… ويغفر لنا ويتقبل أعمالنا”.

انهالت التعليقات العديدة من الجمهور الحب، وتمنى لها عاماً مليئاً بالتألق والابداع.