حوار خاص مع الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي اياد السامرائي حول آخر المستجدات على الساحة العراقية

الأمين العام للحزب الإسلامي اياد السامرائي في حوار خاص مع وكالة دار السلام نيوز :

· كل نازح له كل الحق في العودة الى مدينته وبيته ولا مجال لقول غير هذا

· على رئيس الوزراء تحمل المسؤولية الكاملة لعودة النازحين بعد أن أصطف الشعب كله خلفه لتحقيق الانتصارات

أجرى الحوار : كوكب الأوسي

حدد مجلس الوزراء موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في منتصف آيار القادم ،وأكد المجلس أن الحكومة الاتحادية عليها أن تتولى مهمة توفير البيئة الآمنة لأجراء الانتخابات وإعادة النازحين الى مناطقهم .

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ، كان هذا الحوار الموسع مع الأمين العام للحزب الإسلامي المهندس إياد السامرائي :

دار السلام نيوز : كيف سيدخل الحزب الإسلامي للانتخابات القادمة ، هل سيدخل بمفرده أم مع كتل سياسية أخرى؟

السامرائي : أن ما يهمنا اليوم أن تأتي الانتخابات بأفضل من غيرها في الانتخابات السابقة أو الدورات السابقة ، وأن يحسن الناس اختيار المرشحين الذين سوف يمثلونهم ، وأن يكون المجلس القادم حريص على مصالح العراقيين جميعهم .

أما كيفية دخولنا الى الانتخابات القادمة فأنتم وكما تعلمون أن الساحة العراقية مليئة بالأحزاب وقد حاز اليوم 200 حزب على رخصة التأسيس ، وكل هده الأحزاب تسعى وتمضي الى ايجاد تحالفات مع الاخرين لتحقيق برنامج وأهدافها وما تصبوا اليه ، وحزبنا الإسلامي يتدارس ــ كما هي الأحزاب الباقية ــ في الكيفية المناسبة للتحالفات مع الآخرين ، وكتحالف أولي كان مع مجموعة من القوى السياسية والشخصيات السياسية المستقلة تحت عنوان (تحالف القوى الوطنية العراقية ) ، ونحن حريصون على أن يأخذ هدا التحالف دوره في خدمة العراق والعراقيين .

دار السلام نيوز : وهل هناك مشتركات أساسية بين الأعضاء المنضمون الى هدا التحالف ؟.

السامرائي : معظم القوى السياسية اليوم تتطابق في الرؤية العامة ، فهم يجتمعون حول وجوب وجود عراق مستقر آمن دو سيادة ، وأيضا الكل يدعو الى محاربة الإرهاب ومحاربة الفساد المالي والاجتماعي والاقتصادي ، والجميع بدأ برفض السلوك الطائفي الدي ساد في مرحلة معينة .

دار السلام نيوز : ولكن لجمهوركم وناخبيكم مطالب أخرى تصل الى المطالب المصيرية وتتطلب المعالجة السريعة ؟

السامرائي :نعم هناك المحافظات التي سيطر عليها الإرهابيون وقد دمرت ، وهناك النازحون ،جمهورنا لهم مطالب ويجب معالجتها أهمها عودة النازحين وتعويضهم بما يساعدهم على تعمير مناطقهم المتضررة ،فالأذى الدي لحق بهذه المحافظات هو جراء تقصير الدولة ، فهي لم تنجح في الدفاع على هذه المحافظات التي استبيحت بأعمال إرهابية ، فمن حق المواطنين في هده المحافظات على الدولة تعويضهم عن الأذى الذي أصابهم وعليها أن تعمل على أعادتهم وبناء دورهم والبنى التحتية فيها .

دار السلام نيوز :هل سيكون شكل الانتخابات القادمة قائماً على نظام المحاصصة ؟

السامرائي يجب نبذ هده المحاصصة وتبني خطاب وخيار المواطنة ، فالمطلوب التعامل العادل مع المواطنين جميعا وإزالة الغبن الدي لحق بجمهور غبنت حقوقه ، فيجب أن يشعر المواطنين أن حقوقهم تمت أعادتها وأن لهم حقوق متساوية مع الآخرين .

دار السلام نيوز : وكيف للدولة اليوم مد يدها الى هده المحافظات وبشكل عملي وسريع ؟

السامرائي :هناك أمر غائب تماما عن الدولة وهو إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد ، وأن يكون القطاع الخاص بديلا عن القطاع العام كي يكون هناك فسحة أمل لمعالجة البطالة المستشرية بشكل واسع ، فاللجوء الى القطاع الخاص سوف يوفر وظائف وفرص عمل كثيرة ، وكما نعلم أن القطاع العام كان له الدور الرئيسي حين كان البلد اشتراكيا ، واليوم وبعد انهارت هذه المنظومة أصبح لابد من منظومة أخرى وهذه المنظومة لم تتحقق بعد .

ولهذا نجد الملايين من العراقيين دون فرص عمل ،إذ أن الاقتصاد لم يجري تفعيله وانهيار أسعار النفط أدى أيضا الى عدم قدرة الدولة على استيعاب كل هده الأعداد وعدم استيفاء استحقاقاتهم ، وأعتبر هذه قنبلة موقوتة أدا لم تتم معالجتها فسرعان ما تتحول الى ثورة عارمة حين يطلب هؤلاء فرص عمل .

دار السلام نيوز : ومن يتحمل المسؤولية أي من هو الشخص رقم واحد في تحمل المسؤولية ؟

السامرائي : بالتأكيد رئيس الوزراء هو الشخص الأول المسؤول وهو يتحمل المسؤولية الكبرى ،فبعد أن أصطف الشعب كله لتحقيق الانتصارات المتتالية يطالبه اليوم بخطوة ما بعد النصر ، فهو اليوم يتكلم والشعب يطالبه بالتطبيق ، وهو يتكلم عن كل السلبيات وهو مشكور ولكن الناس لن تكتفي بالحديث فقط ، من شخص بيده التنفيذ وهو على رأس السلطة وهو منتبه لكل ما يجري وعليه فهو مطالب بالتنفيذ.

دار السلام نيوز : ما رأيك في كيفية التنفيذ والمعالجة التي تتم اليوم ؟

السامرائي : اليوم يجب أن تكون هناك خطة كاملة وشاملة للخروج من مشكلات العراق المتعددة سواء الاجتماعية والمشاكل العشائرية والثارات التي حصلت ، وأيضا معالجة الانهيار الاقتصادي والواقع الزراعي والصناعي فهم في حالة يرثى لها ، وأيضا يجب معالجة البلاد من البضائع الفاسدة لضعف أو انعدام الرقابة فمعالجة السوق يعني النهوض بالواقع الاقتصادي ،وأقول أنه لا تنفع معالجة المشاكل كل على حدة وبخطوات متسلسلة ، بل يجب أن يكون العمل متوازي ، أي أن يعمل في أكثر من مسار وفي آن واحد لأن أي مشكلة تهمل يترتب عليها مشاكل أكبر بل حتى تفشل حل المشكلة التي تسبقها والنجاحات التي تحققت .

دار السلام نيوز : نعود مجددا الى المشكلة الأهم وهي مشكلة النازحين ،برأيك كيف سيكون حلها ؟

السامرائي :النازحين نعم سوف يعودون ولا يستطيع أحد قول غير هذا، فالإنسان بفطرته ميال الى العودة الى مدينته والى أرضه وبيته ، ولكن يبقى كيفية العودة ، فهل يعودون وقلوبهم مملوءة بالمرارة من أن عودتهم قد تأخرت وأن الدولة والمجتمع قد أهملهم ، أم يعودون وهم يشكرون المجتمع والدولة التي ساعدتهم على العودة وسهلت عليهم كل المشاكل التي واجهوها ، العودة حاصلة ولكن كيف ستكون هذه العودة هل هي بشعور العرفان بالجميل أم بشعور المرارة ، وهذا هو التحدي الحقيقي لرئيس الوزراء الذي يجب ان يستحضره .

دار السلام نيوز : وهل هناك مداولات ونقاشات حول الخطط الكفيلة بعودة النازحين ؟

السامرائي : بالتأكيد النقاشات والمطالبات لم تتوقف أبدا ، والنقاش يدور أن هناك عراقيل تحول دون عودة بعض النازحين الى مناطقهم لأسباب عديدة وعراقيل متعددة وحتى هناك اتهامات للنازحين أنفسهم وهناك أسباب واعتبارات ذاتية أو مصلحية عند البعض فهم لا يريدون عودة النازحين لاعتبارات متعددة .

دار السلام نيوز :ولكن النازح سيعود حتما ؟

السامرائي :كل نازح له كل الحق في العودة الى مدينته وبيته ولا مجال لقول غير هذا ، وهو واجب علينا جميعاً ، ولن نتخلى عن هذا الواجب أبدا تحت أي عذر ألا بجريمة ثابتة على الفرد ، فلا يجب أن تعمم الجرائم ويؤخذ بجريرتها الجميع .

دار السلام نيوز : شكراً لكم سيادة الأمين العام على اتاحة هذه الفرصة ولسعة صدركم .

السامرائي : شكراً لكم