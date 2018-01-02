سام سميث بين أحضان صاحبه الممثّل الأميركي -بالصورة

يبدو أنّ المغنّي البريطاني “سام سميث”، البالغ من العمر 25 عاماً، يعيش حياة عاطفية بامتياز مع عشيقه الممثّل الأميركي “براندون فلين” الّذي يصغره سناً. حيث انتشرت مؤخراً على إحدى صفحات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمعت سميث وفلين اللّذين ظهرا وهما يحتضنان بعضهما بشكل عفوي وبريء عكس حبّهما لبعض.
وما ان انتشرت هذه الصورة، حتّى تدوالها الآلاف من المعجبين، الذين احترم بعضهم ميولهم الجنسية على اعتبار ان ليس من حقهم التعدّي على خصوصية غيرهم، فيما عارض البعض الآخر فكرة احتضان رجل لرجل على اعتبار ان هذا الأمر مخالف للطبيعة البشرية.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.