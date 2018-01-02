سام سميث بين أحضان صاحبه الممثّل الأميركي -بالصورة

وما ان انتشرت هذه الصورة، حتّى تدوالها الآلاف من المعجبين، الذين احترم بعضهم ميولهم الجنسية على اعتبار ان ليس من حقهم التعدّي على خصوصية غيرهم، فيما عارض البعض الآخر فكرة احتضان رجل لرجل على اعتبار ان هذا الأمر مخالف للطبيعة البشرية.