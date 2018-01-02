سام سميث يصدم معجبيه بارتدائه فستاناً قصيراً!-بالصورة

بدا النجم البالغ 25 عاماً وهو يودع العام 2017 ويستعد للترحيب العام الجديد بملابس نسائية واعتبر الكثيرون أنها طريقة غريبة لاستقبال سنة الـ2018 وعلق على الصورة:أنا سعيد بأن ألبومي The Lonely Hour قد حقق نجاحاً كبيراً في المملكة المتحدة، قلبي مليء بالفرح، شكراً لكل من اشترى الألبوم وأتمنى أن يكون رفيق لياليكم الموحشة”.

واليوم شوهد سميث برفقة حبيبه براندون فلين البالغ 24 عاماً في إحدى ضواحي سيدني وقد ارتديا ملابس متشابهة ثم انضم إليهما لاحقاً عدد من الأصدقاء وهذا يعني أن سميث سيمضي ليلة رأس السنة مع حبيبه الذي كانت علاقتهما قد ظهرت للعلن في تشرين الأول الماضي.

يذكر أن سام سميث قدم عددا كبيرا من الأغنيات الناجحة ومن أبرزها: ” pray ” و ” Stay With Me ” و ” I’m Not the Only One ” و ” Lay Me Down ” ، و غيرهم .