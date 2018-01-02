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كوردستان تستورد 360 ألف سيارة خلال أربع سنوات

أعلنت وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان السنوات الاربع الماضية شهدت استيراد اكثر من 360 الف سيارة.

وجاء في احصاء للوزارة ان قواعد البيانات الموجودة لديها للسنوات الاربع الماضية تؤكد استيراد 360 الف سيارة متنوعة، لافتاً الى ان 60 الف منها استوردت خلال شهر كانون الاول الماضي فقط.

ولفت البيان الى ان السنوات 2014 و2015 و2016 شهدت مرور 300 الف سيارة مستوردة من خلال المعابر الحدودية، موضحا ان قسما من تلك السيارات ارسلت الى مدن الوسط والجنوب، الا ان معظم لوحات تسجيلها منظمة في كوردستان وتم تسجيلها في مديريات المرور في الاقليم.

وعلى الرغم من الازمة المالية والقتصادية التي يعيشها الاقليم الا اسواق كوردستان تشهد حركة جيدة لحد الان فيما يخص بيع وشراء السيارات، وفيما شهدت نسبة استيراد السيارات انخفاضا كبيرا عام 2016 بلغ نحو 74% الا ان عام 2017 شهد استيراد السيارات الى الاقليم زيادة بلغت 67%، حسب احصاءات المرور.

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