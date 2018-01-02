لطيفة تعايد والدتها مع السنة الجديدة- بالصورة

فنشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماع برفقة وادتها. وعلقت على الصورة قائلة: “أمي هي الكنز الحقيقي في حياتي، الله يطولي في عمرك يا غالية وصادقة ووفية وحنونة ومعطاءة وقوية وحساسة وكل الصفات الحلوة فيكي، ابتدي سنة جديدة معاكي، يعني ابتدى عمر جديد وإرادة وتفاؤل وإيمان، الحمد الله على انك أمي”.

ونالت الصورة على الاعجابات العديدة من المتابعين، متمنين أن تجتمع الاسرة في الافراح دائماً.