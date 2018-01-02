مجلس الوزراء يصوّت على إضافة يوم التحرير العاشر من كانون الأول إلى قانون العطل الرسمية

اعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، الثلاثاء ، عن تصويت المجلس على اضافة يوم النصر الكبير على داعش المصادف 10 / كانون الثاني من كل عام الى العطل الرسمية.

وقال العبادي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي يعقده بمكتبه ببغداد وحضرته صوت العراق ان “مجلس الوزراء ناقش استمرار صرف مستحقات الفلاحين ، وعلى اولوية العمل الحكومي للعام الجديد”.

واضاف العبادي ان “مجلس الوزراء صوت على اضافة يوم التحرير الى مشروع قانون العطل الرسمية”.

واعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي السبت 9 كانون الاول / 2017 النصر على “داعش” في العراق وتطهير كامل الاراضي العراقية ورفع العلم العراقي على جميع الاراضي التي اغتصبتها “داعش” منذ عام 2014.