مريم حسين بعد انتشار فيديو إباحي منسوب لها :القضاء راح يجب حقي

مريم حسين نفت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون هذا الفيديو عائداً لها وهددت باللجوء إلى القضاء، وعلقت :” ما راح أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل ، كفى شائعات وكفى تركيبات والقضاء راح يجب حقي”.

ولم تلبث مريم حسين أن نشرت فيديو لتؤكد أنها غير مهتمة لما حصل ، حيث بدت وهي تغادر غرفة في أحد الفنادق موجهة قبلة وعلقت عليه “واثق الخطة يمشي ملكاً”.

وبالمقابل خرج الإعلامي الإماراتي ​صالح الجسمي​ شقيق الفنان حسين الجسمي وأكد أن الفيديو المنتشر هو بالفعل يعود لحسين، مؤكدًا أنه لجأ لهدد من التقنيين والذين أكدوا أن الفيديو يعود لها.

وقال الجسمي إن حسين تعمدت صنع بروباغندا إعلامية حولها، وأنه سيقوم بمقاضاتها، وقال إنها يجب أن تحاسب كونها أحيانًا تقدم نفسها على أنها إماراتية وأحيانا أخرى كويتية ومرات سعودية وبحرينية وعراقية وهي من جنسية مختلفة، وتسيء لبنات جنسيتها.