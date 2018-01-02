مستشار رئيس الجمهورية: الرئاسات الثلاث ستجتمع قريباً لتقرير مصير الحوار بين بغداد واربيل

كشف مستشار رئيس الجمهورية عبد الله علياوي، اليوم الاثنين، عن موعد اجتماع الرئاسات الثلاث، فيما بين ان الاجتماع سيقرر مصير الحوار بين بغداد واربيل.

وقال علياوي في تصريح صحافي، ان “مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وصلت الى مرحلة متقدمة”، مبينا انه “من المقرر ان يعقد الرئاسات الثلاث في الاسبوع المقبل اجتماعا يقررون فيه بدء المفاوضات بين بغداد واربيل”.

ورجح مستشار رئيس الجمهورية ان “يبدأ الحوار والمباحثات بين حكومتي المركزية والاقليم في الاسبوع المقبل وان يعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي استعداده لبدء المفاوضات مع حكومة الاقليم”.

وكشفت صحيفة “الحياة” اللندنية، يوم السبت المصادف 2017/12/23، عن ان بغداد واربيل ستطلقان قريباً مفاوضات برعاية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ودبلوماسيين غربيين لحسم ثلاثة ملفات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية قولها، ان “الحوار بين الحكومة الاتحادية والكورد سيبدأ مطلع السنة برعاية الأمم المتحدة”، مبينة ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيشرف على تحضير هذا الحوار”.

وأضافت المصادر، انه “لم يُحدد موعد لبدء الحوار بين بغداد وأربيل لكنه سيكون بعد أعياد رأس السنة برعاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)”، مبينة ان “مكتب معصوم يرتب الأمر بالتشاور بين الطرفين”.