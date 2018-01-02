مشروع التسوية واختيار مفوضيّة جديدة واستفتاء الإقليم أبرز أحداث 2017

بغداد/ محمد صباح

خيّمت جملة من الأحداث السياسية، التي شهدها العام الماضي، على الإعلام العراقي والأجنبي، وكان من أكثرها إثارة الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في ٢٥ أيلول الماضي، الذي مازالت تداعياته مستمرة حتى اللحظة .

كما شهد العام المنصرم أحداثاً سياسة مهمة، كان في مقدمتها الجدل الساخن حول تشكيل مفوضية انتخابات جديدة في ظل الانقسامات الحادة بين الكتل الكبيرة، التي حاولت المحافظة على نفوذها ضمن طاقم المفوضية الجديدة، وبين الكتل الصغيرة التي سعت بكل ما أوتيت من قوة لإعاقة تمرير قائمة المرشحين، لكنها لم تفلح في ذلك .

إضافة الى ملف المفوضية والانتخابات، فقد استأثر مشروع التسوية التاريخية باهتمام واسع من قبل الكتل السياسية، قبل ان توجه له ضربة قاسية، إثر رفض المرجع السيستاني اللقاء بوفد التحالف الوطني برئاسة عمار الحكيم، الذي زار مدينة النجف، الصيف الماضي، والتقى بالمراجع الدينية لشرح مشروعه الجديد فضلا عن الانتقادات التي وجهها زعيم التيار الصدري للمشروع.

وانفردت جريدة (المدى) بنشر نص “التسوية التاريخية”، التي كشفت النقاب عنها في عددها 3771 الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول الماضي، 2017، وتم تداولها بشكل واسع محلياً وعربياً، وفتحت باباً للجدل حول إمكانية بلورة رؤية وطنية عراقية لما بعد داعش.

لكنّ الهيئة القيادية للتحالف الوطني لم تتراجع مقابل نأي المرجعية، وأعلنت أنها تتحمل كامل المسؤولية أمام الشعب بشأن تفاصيل بنود التسوية وتوقيت طرحها وتوفر فرص نجاحها وفقاً للدستور، مؤكدة ضرورة الاستمرار باللقاءات الوطنية والدولية لإزالة جميع العقبات والشبهات التي تواجه مسيرة المشروع الوطني “.

وكان التحالف الوطني قد سلم مبعوث الامم المتحدث رايان كوبيتش مسودة التسوية التاريخية الخاص به والمكون من عدة محاور وبنود في 30 تشرين الأول من العام 2016.

ووعدت الهيئة القيادية للتحالف الوطني كلاً من المكون السني والمكون التركماني، وإقليم كردستان العراق، ومنظمات المجتمع المدني، والأقليات، وزعماء العشائر، وفئتي الشباب والنساء، باستقصاء آرائهم ورؤيتهم حول كيفية بناء عراق ما بعد داعش الموحّد، على أساس مبدأي المساواة والمواطنة.

ولعدة مرات فشلت القوى السنية بالاتفاق على نصّ موحد لمسودة التسوية التاريخية نظراً لحجم الخلافات بين قيادات الأطراف السنية على من يتولى تسليم الورقة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت هذه الخلافات داخل المكون السني، تتركز بين رئيس البرلمان سليم الجبوري وأسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية، حول الجهة التي تكتب الورقة السنية، والجهة التي تأخذ على عاتقها تسليم الورقة السنّية إلى ممثل الأمم المتحدة، الأمرالذي عرقل تسليم الورقة أكثر من مرة.

وكانت القوى السنية في العراق وخارجه قد بحثت طوال أشهر عدة إيجاد رئاسة تكون ممثلة لكل المكون أسوة بالتحالف الوطني، وهذا ما دفعها لعقد أول مؤتمر لها في مدينة أنقرة التركية. وطالبت القوى السنّية المعارضة للعملية السياسية، خلال المؤتمر، بدعم تركيا والإمارات وقطر لإعادة كتابة ورقة التسوية، وتولي مهمة تسليمها الى ممثل الأمم المتحدة.لكنّ مؤتمر أنقرة فاقم من الخلاف بين القوى السنّية حول ورقة التسوية، على خلفية انقسام مواقف الدول الإقليمية الراعية للمؤتمر من جهة، والخلافات بين القوى السنية المشاركة في العملية السياسية والمعارضة لها التي تقيم في الخارج.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة، مطلع آذار الماضي، عقد اجتماعات مغلقة استمرت لمدة يومين من الشهر الحالي. وشارك فيها 25 شخصية سياسية وعشائرية ورجال أعمال من المكون السنّي، في لقاء عُدّ امتداداً للقاء جنيف الذي سبق لقاء أنقرة ببضعة أسابيع.

وكانت مصادر سياسية قد كشفت لـ(المدى)، وقتها، أن مؤتمر أنقرة عقد بدعوة رسمية من الحكومة التركية بمشاركة ممثلي 4 دول عربية، هي السعودية وقطر والإمارات إلى جانب الأردن.

وكان الانقسام السنّي يتمركز حول محورين، الأول يمثل سنّة الخارج، ممن لايرون جدوى من طرح “مشروع التسوية” في ظل الظروف الراهنة، وبين محور آخر يمثل سنّة الداخل المشاركين في العملية السياسية، الذين يبدون تحمساً واضحا للمضي بالمشروع من دون وضع شروط مسبقة.

ولم تنجح اللجان المصغرة، التي شكلها تحالف القوى، في تحجيم الخلافات والتفاهم على آلية لتسليم ورقة التسوية التاريخية إلى المبعوث الاممي.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد رفض أي تجمع أو لقاء يسعى إلى تقسيم العراق، مستدركاً أن بعض اللقاءات التشاورية التي تسعى لترتيب صفوف مكون أو جهة سياسية معينة من اجل التعامل مع مشروع معين.يذكر أن مؤتمراً عقد في بروكسل للقوى السنية، في وقت سابق، برعاية معهد السلام الأوروبي وركز على قضية توفير مستلزمات التعايش السلمي وحل الصراعات بين مكونات الشعب العراقي.وبعد جولات مكوكية من المفاوضات في أحد الفنادق التركية، تمكنت القوى السنية في الداخل والخارج من انتخاب سليم الجبوري رئيساً مؤقتاً لاتحاد القوى السنية، وأحمد المساري نائباً له، الى أن انتهت دورته خلال فترة ستة أشهر.

وبعد هذا الاتفاق، تمكن اتحاد القوى العراقية، نهاية شهر آذار الماضي، من تسليم ورقة التسوية التاريخية أمين عام الامم المتحدة، الذي زار العراق وقتها. وتتكون الورقة السنية من 27 بنداً، تطالب بعضها بإصدار عفو خاص عن آخر وزير دفاع في عهد نظام صدام وجميع الضباط المعتقلين معه. كما تطالب الوثيقة بالعفو عن النائب أحمد العلواني المحكوم بالإعدام على خلفية قتله عددا من منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب في اشتباك مسلح في الرمادي نهاية 2013.

ورفض التحالف الوطني التعامل مع مسودة اتحاد القوى، واعتبرها لا تنسجم مع المبادئ التي نص عليها الدستور، الامر الذي عرقل مناقشة ورقة التسوية التاريخية وبنودها وإتمام مراحلها الخمس.

وشهد العام 2017، إكمال الكابينة الوزارية، إذ قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي ٤ مرشحين لشغل 4 وزارات شاغرة من أصل 5، في خطوة اعتبرت وقتها، محاولة من العبادي لحماية حكومته المهددة باستجواب 6 من أعضائها.

وجاءت مساعي رئيس الوزراء بالتزامن مع وضع البرلمان 6 وزراء على جدول الاستجوابات وتضمنت: وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ووزيرالتربية محمد إقبال، وزيرة الصحة عديلة حمود، ووزير الزراعة فلاح زيدان، ووزير الاتصالات حسن الراشد. كما ضمنت قائمة الاستجوابات رئيس هيئة الاتصالات والإعلام وطاقم مفوضية الانتخابات في وقتها.

وكان استجواب مفوضية الانتخابات أكثر الاستجوابات إثارة، إذ تصدت النائبة ماجدة التميمي لكشف ملفات لخروق وفساد شاب عمل المفوضية. وشهدت جلسة الاستجواب انتقاداً من غالبية الكتل السياسية للإجابات التي قدمتها المفوضية لأسئلة النائبة المستجوِبة، لكن الكتل الكبيرة رفضت في نهاية المطاف، إقالة المفوضية وانتظرت لحين تسمية مفوضية جديدة من قبل لجنة الخبراء البرلمانية.

وواجهت لجنة الخبراء البرلمانية تحديات كبيرة تمثلت بالاتفاق على أسماء لمرشحين لمجلس المفوضية الجديد، بسبب اعتراضات أكثر من سبعين نائباً، الامر الذي اضطر هيئة رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة لتمرير المرشحين. وتمكنت رئاسة البرلمان، في اللحظات الأخيرة، من حسم قائمة مرشحي المفوضية، بعدما وزعت المرشحين على ثلاث قوائم لاختيار إحداها والتصويت عليها.

وبعد ما كان مقرراً لها في أيلول الماضي، قرر مجلس النواب تأجيل الانتخابات المحلية الى عام ٢٠١٨ وإجراءها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية. وكان مجلس الوزراء قرر إجراء الانتخابات في ١٥ أيار المقبل، لكنه عاد لتقديم الموعد ثلاثة أيام باقتراح من مفوضية الانتخابات.

وشهد العام الماضي تصاعد الصراع بين قطبي حزب الدعوة المتمثل برئيس الوزراء حيدر العبادي ونوري المالكي حول قائمة الحزب التي ستخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية .

وسرعان ما تدخلت أطراف من داخل حزب الدعوة لإيجاد حلول توافقية، باتت تقترب من تشكيل قائمتين ،الاولى بقيادة العبادي والثانية بقيادة المالكي، تفادياً لحدوث انشقاقات داخل حزب الدعوة بما ينعكس على نتائج الانتخابات المقبلة.

التنافس لم يقتصر على حزب الدعوة بل انتقلت عدواه الى التحالف الوطني الذي عجز عن اختيار رئيس بديل يخلف عمار الحكيم الذي انتهت ولايته في أيلول الماض

وتؤكد أطراف شيعية أن قوى التحالف الوطني تعتزم خوض الانتخابات المقبلة بأكثر من 5 قوائم، تتنافس جميعها للفوز برئاسة الحكومة المقبلة.

ومن أبرز الملفات التي شهدها العام الماضي، إجراء إقليم كردستان استفتاء حق تقريرالمصير في ٢٥ أيلول الماضي. وقوبل الاستفتاء الكردي بردود معارضة داخلية وخارجية. واتخذت الحكومية الاتحادية مجموعة من الإجراءات بحق الإقليم، في مقدمتها غلق المطارات والحدود، وإعادة انتشار القوات الاتحادية في كل المناطق المشمولة بالمادة 140 التي كانت خاضعة لسيطرة إقليم كردستان.

ودفعت التداعيات، التي أعقبت الاستفتاء، برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى إعلان تنحيه عن المشهد السياسي والطلب من برلمان الإقليم نقل صلاحياته الى الحكومة التي يقودها نيجيرفان بارزاني.