معصوم يدعو للتريّث بتعديل قانون الأحوال الشخصية

دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس الثلاثاء الى التريث بتشريع تعديل قانون الاحوال الشخصية، مؤكدًا أهمية عرضه على جهات مختصة لدراسته ، مشددًا على ضرورة انجاز التشريعات الدستورية المتأخرة. وأفاد بيان رئاسي تلقته(صوت العراق) امس بإستقبال معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية قاسم العبودي واستماعه منه في مستهل اللقاء إلى عرض (عن الستراتيجية التشريعية لمجلس النواب للفصل التشريعي الثاني من السنة الرابعة ومن بينها التشريعات الانتخابية ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الاتحاد وقانون الاحوال الشخصية).ونقل البيان عنه معصوم تأكيده (ضرورة اعطاء الأولوية التشريعية للقوانين التي أوجب الدستور سنها ضمن مدة زمنية مثل قانون مجلس الاتحاد الذي كان لزاماً سنه في الدورة الاولى على ان يشكل المجلس في الدورة الثانية، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي هو من متطلبات دستور 2005 ). داعيًا الى (التريث بتشريع تعديل قانون الاحوال الشخصية وعرض المقترح على جهات مختصة لدراسته والبحث فيه).واشار معصوم الى (الالتزام بالتوقيتات الدستورية للانتخابات البرلمانية المقبلة، وضرورة عرض تحديد موعد الانتخابات على جدول اعمال مجلس النواب). واثار مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية ردود فعل غاضبة اعاقت اقراره كما ابدت منظمات دولية رفضها للتعديلات المقترحة على مواد القانون.