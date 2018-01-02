نجوم أخطؤوا واعتذروا لجمهورهم في العام 2017

جدة – نسرين عمران

شهد عام 2017 اعتذارات العديد من النجوم والمشاهير تجاه جمهورهم ومتابعيهم، إما نتيجة موقف أو قرار، أو أخطاء وقعوا فيها دون قصد.

وفي هذا التقرير، الذي نشره موقع «سينما. كوم»، يعرض بعض المواقف التي أثار بها النجوم غضب جمهورهم، ووقعوا في أخطاء ألزمتهم الاعتذار:

شيرين عبدالوهاب

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب قائمة النجوم الذين قدموا اعتذارات لجمهورهم هذا العام، وقد اعتبرها البعض زلات لسان وضعت المطربة في مأزق، ودفعتها لمواجهة مشاكل عديدة، بدأت في حفل زفاف النجميْن كندة علوش وعمرو يوسف، حيث تم تسريب فيديو فيه وهي تتكلم عن بعض الفنانين، على رأسهم «الهضبة» عمرو دياب.

ثم في واقعة (البلهارسيا) الشهيرة، حيث اضطرت شيرين إلى أن تعتذر لجمهورها، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيديو» ظهرت فيه وهي ترد على إحدى معجباتها، بعد أن طلبت منها أغنية «مشربتش من نيلها»؛ لترد: «هيجيلك بلهارسيا!».

أيضًا اعتذرت شيرين للشعب التونسي، عن المزحة التي أطلقتها على مسرح مهرجان قرطاج، والتي تسببت في غضب الجمهور التونسي؛ إذ قامت بوصف تونس بـ«البقدونس»، عندما قالت على المسرح إن ابنتها سألتها عن مكان حفلها المنتظر، لتُجيب عليها قائلة: «تونس»، وتتفاجأ برد ابنتها عليها قائلة: «رايحة بقدونس!».

داليا البحيري تعتذر لأبو تريكة وجمهورها

أعربت الممثلة داليا البحيري عن اعتذارها للاعب محمد أبو تريكة، وكل جمهورها؛ بعد أن هاجمته بعنف عقب إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، حيث كتبت على حسابها في الفيس بوك قائلة: «اعتذار وتوضيح.. في البداية أحب أن أقدّم اعتذاري الشخصي للاعب محمد أبو تريكة، وإلى جمهوره وعاشقيه من غالبية الشعب المصري، عن أي فهم خاطئ أو إساءة تبدو أنها قد بدرت مني».

أحمد الفيشاوي

اعتذر الفنان أحمد الفيشاوي عن اللفظ الخارج الذي تلفظ به على الهواء مباشرة، أثناء حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي.

ونشر «الفيشاوي» فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستقرام»، أوضح من خلاله أنه لم يقصد خروج اللفظ من فمه، كما قدّم «الفيشاوي» اعتذارًا لكل الأشخاص الذين انزعجوا من تصرفه.

يسرا اللوزي

قدمت الفنانة يسرا اللوزي اعتذارًا لجمهورها، بعد انتقاد البعض طلّتها في عرض الأزياء السنوي، الذي أقامه المصمم المصري هاني البحيري.

حيث ظهرت في العرض مرتدية فستان زفاف، ظهرت به في النهاية لتكون نجمة الحفل، وارتدت فستانًا مرصعًا بالألماس، يصل سعره إلى 5 ملايين دولار أمريكي.

وفي لحظة صعودها على المسرح، وسيرها لعرض الفستان؛ كان خلفها رجلان من أصحاب البشرة السمراء، ما جعل الكثيرين ينتقدون هذه الصورة، معتبرين أن بها دلالات عنصرية، وكأنهم «عبيد» يحملون فستانها عن الأرض.

ريم البارودي

اعتذرت الفنانة ريم البارودي لجمهورها بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستقرام»، وأثارت جدلاً، وقالت: «معروف في أوروبا أن زجاجات المياه تكون زجاجية شفافة، وأظن أني لست غبية عندما أعوز إزازة الخمرة ما تبقاش قدامي بالشكل ده».

وكانت ريم قد تعرضت لموجة هجوم كبيرة فور نشرها الصورة، وانهالت عليها التعليقات التي تنتقدها، والتي طالبتها بحذفها.

هند صبري

وجّهت الممثلة هند صبري اعتذارًا لجمهورها التونسي ولبلدها، بعد خطأ وقعت فيه تسبب في هجوم كبير عليها، حيث نشرت الصفحات الرسمية لـ«هند»، في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدعم وتشجيع المنتخب التونسي قبل مبارياته المهمة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وفوجئ جمهور هند بأن الصورة التي نشرتها كانت صورة لعلم بالفعل، ولكن بدلاً من أن تنشر علم تونس نشرت علم تركيا!

غادة عبدالرازق

نشرت الممثلة غادة عبدالرازق «فيديو» على حسابها الرسمي، بموقع «إنستقرام»، تعتذر من خلاله لمتابعيها، بعد الفيديو الأخير الذي خلق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، والذي ظهرت فيه غادة بشكل مثير ومخل بالحياء. وخاطبت غادة جمهورها بحزنٍ وتأثرٍ كبيريْن، قائلة: «كان امتحانًا من ربنا، لكن أقول للناس إني أخطأت فعلاً وأنا آسفة جدًا، أقسم بالله العلي العظيم، وحياة خديجة وجويرية وابنتي روتانا أنا عمري في حياتي ما قصدت أن أقلل من نفسي أو أرتكب أي خطأ».