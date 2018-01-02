نداء شرارة :”أساؤوا إليّ بسبب حجابي..وزواجي إشاعة”

فازت في برنامج “ذا فويس 3 “، حيث حصدت لقب “أحلى صوت” ، وكونها محجبة أثبتت أن الفن بالصوت والأخلاق وليس بالجسم والإثارة.

حضّرت مجموعة من الأغنيات الخاصة وكتب ولحنت أغنيات لنفسها ولغيرها من الفنانين ، نذكر منهم رامي عياش .

إلتقينا الفنانة ​نداء شرارة​ في كواليس برنامج الفنان ​مروان خوري​ ، وكان لنا معها هذا اللقاء.

منذ نجاحك في حصد لقب ​the voice​ 3 وحتى الان.. لم نرك على الساحة الفنية؟

كنت أحضّر للألبوم الجديد، الذي سيطرح قريباً، ووقعت مع شركة JMR بإدارة ​جان ماري رياشي​، وطرحت أغنية وطنية للأردن بعنوان “أنا أردنية”، كما طرحت “سهرانة أنا” ومؤخراً أغنية “بعدو عطرك”، التي احتلت المركز الثالث في قائمة أفضل الأغاني اللبنانية، وهي من كلماتي ومن ألحان غارو ككليكيان، وتوزيع جان ماري رياشي، والألبوم سيتضمن أغاني من كتابتي وهو متنوّع بين الخليجي والمصري والأردني واللبناني، كما وقفت على مسارح مهمة كالاولمبيا وجرش ودار الأوبرا المصرية.

كيف تقبلك الجمهور المصري؟

بكل حفاوة ، وبطاقات حفلاتي هناك نفذت بعد يومين من طرحها، وغنيت الى جانب فنانين آخرين في مصر، كما غنيت العام الماضي مع الفنانة لطيفة التونسية في مهرجان جرش ، وهذا العام مع نخبة من الفنانين.

هل على الفنان تقديم أعمال وطنية حتى لو لم يكن الوطن في حالة حرب؟

نحن في الأردن نغني للوطن لأنه يستحق أن نغني له، وللأسف في الاعوام الأخيرة أصبحت الأعمال الوطنية عبارة عن عنف، وكل الأغاني تشبه بعضها.

إشتركتِ سابقاً في برامج هواة في الأردن، ألم يحالفك الحظ؟

إشتركت في مهرجان الأغنية الأردنية ولم أنجح فيها فأُصبت بخيبة أمل، وأعتقد أن خسارتي كانت لأسباب ليس لها علاقة بصوتي، لكن لو كنت أعرف أن الله يخبئ لي هدية أجمل، ما كنت زعلت.

كيف واجهتِ التحدي بأنك محجبة وتنجحين وتستمرين بخوض مضمار الفن؟

الأمر كان صعباً جداً، لكن أنا دخلت الى برنامج ذا فويس كأي مشتركة عادية، ودخلت لأكمل حلمي، لكني تفاجأت كم أن الناس أصبحوا “بشعين”، ومواقع التواصل الإجتماعي مضرة جداً لأنها كشفت عقول الناس.

هل أساؤوا إليك؟

كثيراً، ووصلتني شتائم وكلام أن أخلع حجابي لأنه لا يتوافق مع الغناء، والدين مسامحة ولا يحرّم الغناء ، وأنا أقدم فناً راقياً ، هل يريدون أن نترك الساحة للناس السيئة؟

برهنتِ اذا أنك تستطيعين الإستمرار في الغناء وأنت محجبة وتبقى سمعتك جيدة.

بالتأكيد، وليس بالضرورة أن يستغني الإنسان عن الأشياء التي يحبها كي يصل، والبعض يعتقد أنه إذا أردنا أن نصل الى شيء ما نريده ، علينا أن نضحي بشيء آخر بالمقابل وهذا غير صحيح، فعلينا التمسك بالأشياء الإيجابية التي لدينا حتى نصل.

لكن في عقل الجمهور الحجاب والفن لا يلتقيان، وتعوّدنا على الفنانات المصريات أن يتحجبن بعد إعتزالهن..

الحجاب هو بالأساس حجاب الأخلاق ولم يكن أبداً حجاب الرأس، وأنا متمسكة بحجابي وأحبه ويحبني ويحفظ لي الحدود بيني وبين الناس، وهو يحميني لأنني أنا أحتاجه وليس هو من يحتاجني.

هل إنتُقدت لأنك ترتدين الحجاب فقط، أم لأنك متدينة أيضاً؟

يقولون إن الحجاب يتعارض مع الغناء، وأنا أقول نحن نقدّم فنا راقياً، و لا أرى أن ما أقدّمه يتعارض مع الدين أو مع حجابي، أم كلثوم لم تقدم أعمالاً مبتذلة ولم ترتدِ يوماً ملابس “عارية”، ومع ذلك كل الناس أحبتها لأن الله وهبها صوتاً رائعاً، فما أريده هو أن يصل صوتي الى الناس بالطريقة التي أحبها، ولو كنت أريد الشهرة والمال لقبلت عروضاً كثيرة وصلت إليّ ، لكن الآن وضعي بسيط وأعرف أن الفن صعب جداً ولا أقبل التنازلات، وهذا يُصعّب عليّ الأمور أكثر ، لكن في النهاية لا يصح الى الصحيح.

ستنتصرين بصوتك؟

أكيد سأنتصر.

ما حقيقة زواجك ؟

زواجي إشاعة .

هل تريدين أن تثبتي نفسك كملحنة وكاتبة أم كفنانة تغني أكثر؟

لطالما كانت لدي موهبة التلحين والكتابة، حتى أنني لم أدرس الفن وتخصصي كان مدرسة أطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، وأكيد أحب أن يأخذ مني الفنانون كتابات وألحاناً، وبالمقابل أتعامل مع ملحنين وشعراء لأعمالي الخاصة.

مع مَن مِن الفنانين ستتعاملين؟

أحب التعامل مع الكثيرين من الفنانين، لكنني أتمنى ان أتعامل مع وائل جسار وأحب أن أقدم له عملاً.

تتواجدين في لبنان من أجل مروان خوري؟

أحبه جداً وألتقيه للمرة الاولى، وقلت له إننا يجب أن نتواصل لنقدّم عملاً سوياً .

ماذا قال عن صوتك؟

عبّر عن إعجابه الشديد بصوتي، وبارك لي بالأغنية الجديدة وأعجبته.

ماذا تحضرين من أعمال جديدة ؟

سجّلت اغنية جديدة في ستوديو جان ماري رياشي لأضمها للالبوم، وأتعاون مع رياشي كمنتج وملحن وموزع ، يضم الألبوم 11 أغنية وأتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، مثل أمير طعيمة، وسام صبري، تامر عاشور، بالإضافة إلى أحد الشعراء السعوديين ، كما كتبت كلمات اغنية جديدة ستغنيها فنانة لبنانية كبيرة .

ومن المقرر أن تطرح شرارة خلال الأسبوع المقبل، أغنيتين من الألبوم قبل طرحه على طريقة الأغنية المنفردة، تمهيداً له، الأولى أغنية لبنانية تحمل اسم “بعدو عطرك” من كلمات نداء شرارة، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، ثم أغنية خليجية، على أن يتم طرح الألبوم كاملًا في الأول من آب/أغسطس المقبل.