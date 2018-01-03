إحراق مبنى قناة دجلة الفضائية وسط بغداد والداخلية مطالبة بالتحقيق

2-1-2018

يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين قيام مجهولين بإحراق مبنى قناة دجلة الفضائية في العاصمة بغداد في الساعة الواحدة من ظهيرة اليوم الثلاثاء، ويطالب المرصد وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث ومعرفة ملابساته وماإذا كانت هناك دوافع إرهابية من ورائه.

مصدر في قناة دجلة الفضائية قال للمرصد إن عناصر مجهولين أقدموا على إحراق البناية الجديدة للقناة التي كان مزمعا إفتتاحها الخميس المقبل لتكون مقرا للقناة وأدى الحادث الى إحتراق المبنى المتكون من طابقين والذي يقع في جانب الرصافة وتدمير أجهزة ومعدات صحفية كلفت مئات آلاف الدولارات ولم تسجل إصابات في صفوف العاملين في المحطة التي تمتلك العديد من المكاتب في الداخل والخارج.

وكانت قناة دجلة الفضائية شنت حملة على عدد من المسؤولين في محافظة الأنبار بسبب حجم الفساد المستشري فيها ماأدى الى إغلاق مكاتبها في الرمادي ووقف عملها هناك.

وكانت قناة دجلة الفضائية شنت حملة على عدد من المسؤولين في محافظة الأنبار بسبب حجم الفساد المستشري فيها ماأدى الى إغلاق مكاتبها في الرمادي ووقف عملها هناك.

هادي جلو مرعي

رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية

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