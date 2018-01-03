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الامارات تقصي العراق بركلات الترجيح من كأس الخليج

خرج المنتخب العراقي لكرة القدم من بطولة كاس الخليج بعد الخسارة من المنتخب الاماراتي بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.
وانتهت اشواط المباراة الاربعة نظيفة من دون اهداف. ليصار الحسم بركلات الترجيح باربعة اهداف للامارات مقابل هدفين للعراق.
ويلاقي الامارات في المباراة النهائية يوم الجمعة نظيره العماني في البطولة المقامة في الكويت.

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