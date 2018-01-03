الامن والدفاع النيابية: ضغوط واشنطن تؤجل تحريك ملف تواجد الأمريكان من قبل الحكومة

استبعد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد العزيز الظالمي، الاربعاء، تحريك الحكومة العراقية ملف تواجد القوات الامريكية في البلاد، وفيما عزا ذلك الى الضغوط التي تمارسها ادارة واشنطن، أكد ان المطالبات النيابية الرافضة لهذا التواجد ستستمر .

وقال الظالمي في تصريح صحفي ان “غالبية اعضاء مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع النيابية مجمعون على رفض التواجد الامريكي في العراق تحت اي ذريعة كانت سواء بصفة مدربين او مستشارين خصوصا بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش وعددهم الكبير بحسب المعلن الذي يفوق الـ5000 جندي في العراق”.

واضاف ان “هذا الرفض النيابي لا يمكن ان يتبلور الى قرار من شأنه ابعاد هذا التواجد دون تدخل الحكومة العراقية بحسب النظام الداخلي للمجلس”، مؤكدا انه “يجب ان ترسل الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون بهذا الشأن للتعامل معه والتصويت عليه”.

وتابع ان “الحكومة لن ترسل هذا المشروع وستغض النظر عن هذا التواجد المرفوض لوجود ضغوط تمارسها السلطات الامريكية عليها”، لافتا الى ان “الرفض النيابي والمطالبات بإبعاد هذه القوات سيستمر”.

ونفى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأحد، تسلم البرلمان أي مقترح حكومي بشأن بقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية هي الجهة التنفيذية المختصة بالملفات العسكرية.