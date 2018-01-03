الجبوري يدعو لاستكمال الاجراءات القانونية والمالية من اجل ضمان اجراء الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لدى استقباله، اليوم الاربعاء، رئيس المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات معن عبد حنتوش الهيتاوي استعدادات مجلس المفوضية للانتخابات المقبلة، وابرز المعوقات التي تعترض عمله.

واكد الجبوري ضرورة استكمال كافة الاجراءات القانونية والمالية من اجل ضمان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال “ان الشعب العراقي يتطلع الى تعزيز العملية الديمقراطية في البلاد، عبر احترام ارادته في اختيار ممثليه في الحكومات المحلية والسلطة التشريعية التي تمثل طموحاته المستقبلية في بناء عراق امن وموحد”.

واضاف “يتحتم على جميع الاطراف تحمل مسؤولياتها من اجل انجاح العملية الانتخابية، والعمل على تذليل كل العقبات خاصة امام ابناء المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي”.