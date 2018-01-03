العبادي: ليس من العدل منح الإقليم 17 % من الموازنة

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بتوزيع رواتب الإقليم لكنها أرسلت اللجان للتعرف على الارقام التقديرية لعدد الموظفين. وأعلن اعتبار تاريخ 10 كانون الاول يوماً للتحرير وعيداً وطنياً في كل عام.

وقال العبادي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي وتابعته (المدى)، “نحن ملتزمون بدفع رواتب موظفي الإقليم وبدأنا إرسال اللجان لغرض التوصل الى الارقام الحقيقية عن عدد الموظفين”، مشيرا الى أن “هناك مشكلة كبيرة في الارقام لكن هذه المشكلة لا تمنعنا من دفع الرواتب”. وأضاف رئيس الوزراء ان “منح الإقليم حصة 17 % ليس عادلا، وقللنا هذه النسبة في موازنة 2018 بشكل عادل، والحكومة ترفض أي محاولة برلمانية لاعتماد النسبة السابقة”. وأوضح العبادي ان “رواتب موظفي الإقليم بلغت 300 مليار دينار شهرياً، وإيرادات الاقليم من تصدير النفط هي 544 مليار دينار صافٍ، بالاضافة الى الإيرادات غير النفطية التي تأتي من الكمارك والضرائب وبيع المشتقات النفطية الى مواطني الاقليم”. وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء “بدأنا إجراءات حصر السلاح بيد الدولة ونشكر جميع من ساهم في هذا الإطار”، ودعا المواطنين للتعاون عن “طريق الإبلاغ عن اماكن تواجد السلاح”. واشار الى ان “مجلس الوزراء صوت على قرار بجعل 10 كانون الاول يوم التحرير وعيداً وطنياً في كل عام”.

ولفت العبادي الى ان “الحكومة اطلقت الخطة الخمسية التي أعدتها وزارة التخطيط وسراتيجية التخفيف من الفقر كما أطلقت رؤية العراق للتنمية المستدامة للعام 2030”. وأكد ان حكومته “أطلقت الوثيقة الوطنية لإعمار العراق والتنمية بكلفة أولية 100 مليار دولار لإعادة إعمار كل أراضي العراق”.