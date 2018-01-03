العوادي: ورقة التسوية التي قدمتها الأمم المتحدة غير نزيهة ومنحازة

الأربعاء ٣ كانون الثاني ٢٠١٨

عدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، فردوس العوادي ، ورقة التسوية التي أعدها فريق الامم المتحدة للعراق غير نزيهة ومنحازة لأطراف سياسية تتبنى اجندات مشبوهة تشجع على التدخل في شؤون العراق.

وقالت العوادي في بيان لها الْيَوْمَ، ان “الورقة التي تضمنت (حسب ما سرب عنها) إعادة محاكمة المدانيين السياسيين بالارهاب والإفراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام السابق هو طعن في مصداقية القضاء العراقي الذي هو اقرب الى الحالة العراقية”.

واضافت، ان “تضمين الورقة فقرة ما يسمى تحقيق التوازن في التمثيل الحكومي لطرفي المعادلة السياسية الشيعية– السنية، وتعديل فقرات قانون العفو العام هو تدخل سافر بالشان العراقي فضلا عن انه ترسيخ للمحاصصة الطائفية الحزبية وتشجيع على ابقاء الأزمات قائمة بدون اي حلول”.

وتابعت، ان “هذه الفقرات فيها تجاهل لرأي الأكثرية وفيها مَس مباشر لمشاعر العراقيين وضحايا الإرهابيين ومنهم القيادات السياسية التي أدينت بعمليات ارهابية بشكل قاطع”.

واكدت العوادي على ، ان “اي تسوية سياسية لابد ان تخرج بارادة العراقيين وان لا تكون على شكل مقترحات او املاءات تأتي من الخارج”.

المكتب الإعلامي للنائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي