الغانمي وسنجاري يجتمعان في الموصل للتباحث بشأن إدارة المعابر الحدودية

أفاد مصدر في قيادة عمليات نينوى، اليوم الأربعاء، بأن رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي عقد اجتماعا مع وزير داخلية اقليم كردستان العراق كريم سنجاري لبحث إدارة المعابر الحدودية والمطارات في مقر العمليات بالموصل.

وذكر المصدر لـمراسل( صوت العراق) إن “رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي، عقد اليوم، اجتماعاً مع وزير داخلية اقليم كردستان العراق كريم سنجاري في الموصل”، مبينا ان “الوفدين حضرا الى الموصل لغرض التباحث فيما يخص إدارة المعابر الحدودية والمطارات”.

واضاف ان “الاجتماع بدأ قبل نحو ساعتين ولا زال مستمرا في قيادة عمليات نينوى بالموصل”.