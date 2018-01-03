بعد مقاطعة النواب الكورد والسنة.. البرلمان العراقي يؤجل جلسته لعدم اكتمال النصاب

أجل مجلس النواب العراقي، جلسته التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء، 3 كانون الثاني، 2018، لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد مقاطعة النواب الكورد والسنة الجلسة إثر تجاهل الملاحظات المقدمة من الطرفين على مشروع قانون الموازنة.

وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي، رقم (1) في الفصل التشريعي الجديد، إجراء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، إنه “تم تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي، بسبب مقاطعة البرلمانيين الكورد والسنة لها”.

وتابع حيدر أن “هيئة رئاسة البرلمان عقدت اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان وأعضاء اللجن​ة المالية بهدف حل الخلافات والتوصل لاتفاق بشأن مطالبات النواب الكورد والسنة”.

ومضى بالقول إنه تقرر تأجيل الجلسة ليوم غد الخميس، دون إجراء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة أو مناقشة مشروع قانون الانتخابات، موضحاً أن البت في هذين القانونيين أجل لحين عقد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اجتماعاً مع رئاسة البرلمان واللجان البرلمانية المعنية خلال فترة أسبوع.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، في كلمة له إن البرلمان العراقي “سوف يستضيف يوم غد الخميس مفوضية الانتخابات لبحث ومناقشة أبعاد قانون الانتخابات لغرض إنجاحها”.

وأشار حيدر في حديث سابق إن “الحكومة العراقية لم تجر أي تعديلات في مشروع قانون الموازنة استجابة لمطالبنا، وأصدرت رداً إنشائياً ومطاطياً، لذا فإننا لن نصوت على الموازنة بصيغتها الحالية”.

واستدرك قائلاً: “إن ما يبعث على بعض التفاؤل هو قرار صندوق النقد الدولي بعدم منح القروض للعراق في حال عدم رفع نسبة حصة إقليم كوردستان من 6 تريليونات و600 مليار دينار، إلى نحو 10 تريليونات دينار، ونأمل أن يشكل ذلك ضغطاً على الحكومة العراقية”.

وتتمثل أبرز تحفظات الكورد بالمطالبة برفع حصة إقليم كوردستان من الموازنة إلى 17% بدلاً من 12.6% الواردة حالياً في مشروع القانون، فضلاً عن الإشارة إلى الإقليم باسم “إقليم كوردستان” بدلاً من “محافظات الإقليم”، وتخصيص موازنة للبيشمركة، وذكر اسم “محافظة حلبجة” وتخصيص حصة لها من الموازنة، فضلاً عن توفير البترودولار لجميع المحافظات النفطية، وإلغاء قطع 3.8% من رواتب جميع الموظفين للحشد الشعبي بسبب انتهاء الحرب وانتفاء الحاجة إلى ذلك، إلى جانب تقليل النفقات السيادية.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو