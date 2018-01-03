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حكومة كوردستان تعلن قرارا بشأن صنف من السيارات المستوردة

مددت حكومة إقليم كوردستان مهلة تسجيل السيارات المستوردة من اوربا والتي لا تحمل اوليات شهرا كاملا.
وكانت الحكومة قد حددت في العام الماضي مهلة تنتهي مطلع شهر آيار من العام الحالي.
وبحسب وثيقة التي تحمل توقيع وزير الداخلية في حكومة الإقليم، فان أي سيارة مستوردة من اوربا قد دخلت في كوردستان سيتم تسجيلها الى حتى 1/6/2018.
وكما جاء في الوثيقة فانه بعد هذا الموعد سيتم حجز السيارات غير المسجلة.

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