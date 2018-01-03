خمسة تحالفات فقط تقدِّم أوراقها إلى المفوضية منذ فتح باب التسجيل

بغداد / محمد صباح

تؤكد مفوضية الانتخابات أن تسجيل التحالف الانتخابي يسير ببطء، وتتحدث عن عدم جدية الاحزاب المرخصة بالتعامل مع ملف الانتخابات، عازية ذلك الى تأخر إقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب. ومع اقتراب موعد إغلاق باب التحالفات الانتخابية، في السابع من الشهر الجاري، تقدمت خمسة تحالفات فقط بطلبات إلى مفوضية الانتخابات. لكن الاخيرة لم تصادق على هذه التحالفات ،لأنها لم تنهِ جميع إجراءاتها، متوقعة ان يصل عدد التحالفات إلى ثلاثين تحالفاً انتخابياً خلال الايام المقبلة”. وخاطبت المفوضية مجلس النواب بضرورة المصادقة على مواعيد الانتخابات التي حددها مجلس الوزراء في النصف الأول من شهر أيار المقبل. وتواصل المفوضية تحضيراتها للانتخابات المقبلة رغم تصاعد الجدل حول ضرورة تأجيلها الى وقت آخر. ويقول عضو مجلس مفوضية الانتخابات معتمد الموسوي، في تصريح لـ(المدى) أمس، إن “خمسة تحالفات انتخابية هي التي سجلت في مفوضية الانتخابات منذ فتح باب تسجيل التحالفات في 25 كانون الأول وحتى هذه اللحظة”، لافتا إلى أن “المصادقة على جميع التحالفات سيكون بعد غلق باب التحالفات”. وكانت مفوضية الانتخابات قد حددت تاريخ الـ 19 من تشرين الثاني، موعداً لتسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية، طبقاً لإجراءات التحالفات رقم (2) لسنة 2017، وأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015. وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تسجيل الأحزاب لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 25 من كانون الأول الماضي، وتمديد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 7 كانون الثاني . وتتضمن عملية التحالفات، التي نص عليها قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، على “اندماج حزبين او أكثر في تحالف انتخابي لخوض غمار الانتخابات البرلمانية أو المحلية المقبلة التي حددت في النصف الأول من شهر أيار المقبل”. ويضيف الموسوي ان “مفوضية الانتخابات فتحت باب تسجيل التحالفات الانتخابية في 27 كانون الأول الماضي وسيغلق في السابع من شهر كانون الثاني الحالي”، مؤكدا أن “التحالفات التي سجلت في غضون هذه الأيام هي خمسة تحالفات انتخابية فقط”. ويتوقع عضو مجلس المفوضية ان “يتم تسجيل ثلاثين تحالفاً انتخابياً في الأيام القليلة المقبلة”، منوهاً إلى أن “الأحزاب المسجلة لم تدخل أجواء الانتخابات الحقيقية من خلال تراخيها مع الملف المرتبط بإقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب”. وقرّر مجلس الوزراء تقديم تاريخ الانتخابات المحلية، من 15 أيار 2018 إلى 12 أيار ، بعد ان كان قد حددها بتاريخ منتصف أيار المقبل. واقترحت المفوضية، في تشرين الأول الماضي، أن يكون يوم السبت الموافق الـ12 من أيار 2018، موعداً لإجراء انتخاب مجلس النواب في دورته الرابعة. وفاتحت المفوضية، في تشرين الثاني الماضي، رئاسة مجلس النواب واللجنتين المالية والقانونية “للتعجيل بتشريع قانوني انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الأول المقبل”، محذرة من أن عدم تشريع هذين القانونين سيدفعها للعمل وفق القانونين النافذين. ويلفت الموسوي الى ان “مفوضية الانتخابات وجهت كتابا إلى مجلس النواب للمصادقة على مواعيد الانتخابات وكذلك التعديلات التي طالبنا بها على مسودة قانون الانتخابات”.

ومنحت مفوضية الانتخابات إجازات تأسيس لـ 204 أحزاب، لكن بعض هذه الإجازات كانت مشروطة لحين إكمال تدقيق ملفاتها من قبل هيئة المساءلة والعدالة. ومن جانبه يتحدث سعدي العبدلي، مدير دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، ان “عدد طلبات تسجيل التحالفات التي وصلت إلى دائرته لا تتجاوز العشرة”، مؤكدا أن “المفوضية لم تصادق على أيٍ من هذه التحالفات كونها لم تستكمل جميع مستلزمات التسجيل”. ويوضح العبدلي أن “عملية تسجيل التحالفات تحتاج إلى ملء استمارات من قبل رؤساء الأحزاب الداخلة في التحالف مع تقديم وثيقة تتضمن أهداف هذا التحالف وكذلك الرسوم”، معتبرا أن “عملية تسجيل التحالفات هي أسهل بكثير من تسجيل الأحزاب السياسية”.

وينوه مسؤول دائرة تسجيل الاحزاب الى أنها “مستعدة لتسجيل التحالفات في غضون ساعتين في حال قدم التحالف كل أوراقه، وكانت مستلزمات التسجيل كاملة”، مشيرا الى أن “هناك الكثير من الأحزاب مازالت في طور المفاوضات”.

وبدأت مفوضية الانتخابات بتسجيل العراقيين في الخارج بعدما وضعت آلية جديدة للتسجيل من خلال استخدام شبكة الإنترنت والدخول إلى موقع المفوضية العليا للانتخابات.

وأوضح رياض البدران، رئيس الإدارة الانتخابية، أن “بإمكان الناخب العراقي في الخارج تسجيل بياناته من خلال الاستمارة الإلكترونية وإرسالها الى المفوضية التي ستقوم بتدقيق البيانات المرسلة من الناخب ومطابقتها مع بيانات سجل الناخبين وبيانات الجوازات بالتنسيق مع وزارة الداخلية”.

ويضيف البدران، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “المفوضية ستدقق المعلومات وعراقية الناخب وسيتم إرسال استمارة الى الناخب عبر البريد الإلكتروني له مع إبلاغه بقبوله باعتباره ناخبا عراقيا وسيسمح له بالتصويت في انتخابات مجلس النواب عام 2018.

ويضيف البدران ان “العمل بهذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من 2/1/2018 ولغاية 2/3/2018 لمدة تسعين يوما”، داعياً جميع العراقيين الناخبين للمبادرة الى “التسجيل على الموقع الرسمي للمفوضية مع دعوة الأحزاب السياسية المجازة لتوعية ناخبيهم لغرض التسجيل على وفق الآلية التي اعتمدتها المفوضية”.

في غضون ذلك، وجهت مفوضية الانتخابات كتاباً رسمياً الى مجلس النواب تطالبه بالمصادقة على موعد الانتخابات البرلمانية الذي حدده مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2018 وفقا لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل والنافذ، الذي ينص إلى مصادقة مجلس النواب على الموعد المحدد وإصدار مرسوم جمهوري من السيد رئيس الجمهورية بالموعد المحدد ليوم إجراء الانتخابات.