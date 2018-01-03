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سفرٌ في قرار ألكلمة

سفرٌ في قرار ألكلمة
عندي قلب ليحيا بوطنٍ
من وصلٍ وأعناق حِناء
ليرسمِ نبضهِ شوارع أمنيات
وقصائد فرح بين أضاحي ألورود
ليس للكلمة صمت يحملُ أليأس
كل ألمعاني بساتين رمان وبنفسج
أين ذاك ألشجي ألذي تهواه ألنخيل
أين ألزوارق ألمُتدلية تحتَ حمول ألأعنابِ
كل رفيف حمامه تشدو وهي تحلق قطعة من سماءِ
أشتاق ووصف ألرحيل مستحيل
ووصف ألمكان مستحيل
كل سفين يغدو يعود بكَ مُحملاً
كل رحيل يعودُ بكَ رفيقٌ حميم
كل ألطرقات ترسمُ أبتساماتكَ بينَ حناياها
كل أنفاس أللقاءات تعود بكَ
مُحملةً بأناشيدِ ألعودةِ
بغفلةِ من ألزمان
بسهوِ ألمكان
أنتَ كلمةَ ألروح
وألروح
موسيقى ألنشيج ألحنون
ألذي يغوصُ في ألرحيل
ليبتدعِ وطن ألقرار

بقلم عدنان قحطان كاظم

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